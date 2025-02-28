Söğüt Belediyesi İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

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Söğüt Belediyesi, sinek ve larva gibi zararlılarla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye ekipleri Ertuğrulgazi Caddesi ve ilçenin çeşitli noktalarında düzenli aralıklarla ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu çalışmaların halk sağlığını koruma amacı taşıdığı ve sinek popülasyonunu kontrol altına almayı hedeflediği vurgulanarak, "Vatandaşların bu tür çalışmalara duyarlılık göstermesi ve ilaçlama yapılan bölgelerde dikkatli olmaları gerekir. Özellikle yaz aylarında artan sinek ve larva popülasyonunun kontrol altına alınması ve çevre sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyan bu ilaçlama çalışmalarının, belediye ekipleri tarafından titizlikle sürdürecek" denildi. - BİLECİK