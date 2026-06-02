Bilecik'te uzun yıllardır beklenen Söğüt- Bozüyük yolu ihalesi sonuçlandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmesi beklenen "Söğüt-Bozüyük Yolu Projesi" kapsamında ihale süreci tamamlandı. 46 firmanın katıldığı ihale sonucunda süreç netleşirken, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması ve akabinde yapım çalışmalarının başlaması bekleniyor. Proje, Söğüt ve Bozüyük arasında daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlaması açısından bölge için stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Söğüt'ümüzün ulaşım altyapısını güçlendirecek, daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak bu önemli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'ye, MHP Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a, Milletvekilimiz Halil Eldemir'e ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK