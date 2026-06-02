Söğüt-Bozüyük yolu ihalesi sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söğüt-Bozüyük yolu ihalesi sonuçlandı

Söğüt-Bozüyük yolu ihalesi sonuçlandı
02.06.2026 09:48  Güncelleme: 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te uzun yıllardır beklenen Söğüt-Bozüyük yolu ihalesi sonuçlandı.

Bilecik'te uzun yıllardır beklenen Söğüt- Bozüyük yolu ihalesi sonuçlandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmesi beklenen "Söğüt-Bozüyük Yolu Projesi" kapsamında ihale süreci tamamlandı. 46 firmanın katıldığı ihale sonucunda süreç netleşirken, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması ve akabinde yapım çalışmalarının başlaması bekleniyor. Proje, Söğüt ve Bozüyük arasında daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlaması açısından bölge için stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Söğüt'ümüzün ulaşım altyapısını güçlendirecek, daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak bu önemli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'ye, MHP Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a, Milletvekilimiz Halil Eldemir'e ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bozüyük, Bilecik, Ekonomi, Ulaşım, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söğüt-Bozüyük yolu ihalesi sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu 8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

10:36
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP’ye yakışmıyor
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 10:44:58. #7.12#
SON DAKİKA: Söğüt-Bozüyük yolu ihalesi sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.