Bilecik'in Söğüt ilçesinde trafik delinatörü uygulaması gerçekleştirildi.
Söğüt Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde trafik güvenliğinin arttırılması ve kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla; Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde birçok noktada trafik delinatörü uygulaması gerçekleştirildi.
Trafik delinatörü uygulaması ile güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların can güvenliğinin en ön sırada geldiği belirtildi. - BİLECİK
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