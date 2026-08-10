Söğüt ve Bursa resmen kardeş şehir oldu

Bilecik'in Söğüt ilçesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi resmen kardeş şehir oldu.

İki belediyenin meclislerinde alınan kararlarla resmiyet kazanan iş birliği kapsamında kültür, turizm, eğitim ve yerel yönetim alanlarında ortak projeler hayata geçirilecek.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, kararın iki şehir adına önemli bir adım olduğunu belirterek, "Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapan Söğüt ile Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'yı buluşturan kardeş şehir ilişkisiyle iki kent arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi hedefleniyor. Kuruluşun beşiği Söğüt ile Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa arasındaki tarihi bağları, kardeş şehir kararıyla daha da güçlendiriyoruz. Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla kültür, turizm, eğitim ve yerel yönetim alanlarında güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Bu anlamlı kararın her iki şehrimize de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.