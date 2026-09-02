Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin yeni başkanı 80 milyon lira borçla görevi - Son Dakika
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Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin yeni başkanı 80 milyon lira borçla görevi

Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi\'nin yeni başkanı 80 milyon lira borçla görevi
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S.S. Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin yeni Başkanı Zafer Kurt, 2017'de 100 bin lira alacakla devredilen kooperatifin şu an 80 milyon lira borcu olduğunu ve 37 icra işlemi bulunduğunu açıkladı. Kurt, usulsüzlük iddialarıyla bağımsız dış denetçi tuttu; geçen yıl 40 milyon lira açık tespit edildi.

S.S. Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Zafer Kurt, öncedeki dönemlerde kooperatifte bazı usulsüzlükler yapıldığı iddia ederek Bağımsız Dış Denetçi tutuklarını söyledi.

Geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen Olağan Genel Kurulda S.S. Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı için mevcut Başkan Adem Akman ve Zafer Kurt aday oldu. Genel Kurulda 'İbra' edilemeyen Adem Akman başkan seçilemezken, yeni başkan Zafer Kurt oldu.

"80 milyon borçla devir aldık"

Koltuğa oturur oturmaz 2 ayda karşılaştıkları borç karşısında şok olduğunu anlatan Zafer Kurt, "Haziran ayında gerçekleşen Olağan Genel Kurulda görevi devraldık. 2017 yılında 100 bin lira alacakla devredilen kooperatifimiz şuan 80 milyon lira borcu var. Bunun yanında 37 tane icra işlemi var. Bizler bunları görünce şok olduk ve Bağımsız Dış Denetçi tuttuk. Denetçi sadece 2025 yılını incelerken, geçen yıl sadece 40 milyonluk açık var" dedi.

"Olmayan parayla 900 bin ödedik"

Zafer Kurt son olarak, kooperatifin 1 milyon 930 bin TL mazot borcu olduğunu anlatarak, "Göreve gelince kasada borçtan başka bir şey yoktu. S on 2 ayda 700 bin mazot borcu, 100 bin maliye ve 100 bin Bağımsız Dış Denetçi parası ödedik" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Söğüt, Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin yeni başkanı 80 milyon lira borçla görevi - Son Dakika
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