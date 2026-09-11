Söğüt'te 745. Ertuğrul Gazi ve Yörük Şenlikleri başladı - Son Dakika
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Söğüt'te 745. Ertuğrul Gazi ve Yörük Şenlikleri başladı

Söğüt\'te 745. Ertuğrul Gazi ve Yörük Şenlikleri başladı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ve Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Üç gün sürecek şenliklerde halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ve Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Üç gün sürecek şenliklerde halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Şenliklerin ilk programı, protokol üyelerinin Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaretiyle başladı. Türbe ziyaretinin ardından tören alanına geçildi. Burada Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara hitap eden Vali Faik Oktay Sözer, Söğüt'ün Türk tarihi ve milletin ortak hafızasındaki önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Bugün burada yalnızca bir şenliğin kapılarını açmıyoruz. Asırlar öncesinden günümüze ulaşan bir hatırayı, bir kültürü, bir emaneti ve milletimizin hafızasında müstesna bir yere sahip olan Söğüt ruhunu hep birlikte yeniden yaşatıyoruz. Söğüt, şanlı tarihimizde herhangi bir yer değildir. Söğüt; bir çadırın yuvaya, yuvanın obaya, obanın beyliğe, beyliğin ise dünyaya adaletle hükmeden büyük bir devlete dönüştüğü kutlu başlangıcın adıdır. Bu topraklarda atılan ilk adımlar, yalnızca bir devletin kuruluşuna değil; adaleti merkeze alan, merhameti güç bilen, insanı yaşatmayı devletin esası kabul eden büyük bir medeniyet anlayışının doğuşuna vesile olmuştur. Bu bakımdan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, bizim için yalnızca geçmişi hatırladığımız bir buluşma değildir. Bu şenlikler; kültürümüzün, örfümüzün, töremizin, kardeşliğimizin ve ortak hafızamızın nesilden nesile aktarılmasının en güzel örneklerinden biridir. Yüzyıllardır Yörüklerimizin aynı heyecanla Söğüt'e gelmesi, aynı meydanlarda buluşması ve Ertuğrul Gazi'nin manevi huzurunda bir araya gelmesi; milletimizin köklerine olan vefasının en güçlü göstergelerindendir"

Program, halk oyunları gösterilerinin sunulması ve şifalı pilav için kurban kesilmesiyle devam etti.

Programa; AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Söğüt'te 745. Ertuğrul Gazi ve Yörük Şenlikleri başladı - Son Dakika

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