Söğüt'te Ali Karabulut Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
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Söğüt'te Ali Karabulut Kütüphanesi açıldı

11.03.2022 10:58
Söğüt'te Ali Karabulut Kütüphanesi açıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde eğitim veren Yaşar Musaoğlu İlk Ortaokulunda yapılan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde eğitim veren Yaşar Musaoğlu İlk Ortaokulunda yapılan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Karabulut ailesinin katkılarıyla yaptırılan Ali Karabulut Kütüphanesi açılışına Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, eşi Çiğdem Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever katıldı. Açılış sonrası Karabulut ailesi fertleriyle kütüphaneyi gezen protokol üyeleri hayran kaldılar. Program sonundan Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, eğitime katkılarından dolayı Karabulut ailesinin plaket takdim etti. - BİLECİK

Söğüt'te Ali Karabulut Kütüphanesi açıldı
Söğüt'te Ali Karabulut Kütüphanesi açıldı

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Ömer Faruk Tuncer, Ali Karabulut, Bilecik, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söğüt'te Ali Karabulut Kütüphanesi açıldı - Son Dakika


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