Söğüt'te çocuklar iklim değişikliği için tohum topu dağıttı - Son Dakika
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Söğüt'te çocuklar iklim değişikliği için tohum topu dağıttı

Söğüt\'te çocuklar iklim değişikliği için tohum topu dağıttı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, iklim değişikliği ve çocuk haklarına dikkat çekmek için tohum topu dağıttı. Kurulan İklim Ağacı ve Mesaj Sandığı ile çocukların ve vatandaşların görüşleri paylaşıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, çocuklar iklim değişikliği için seslerini yükseltti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocukların hazırladığı tohum topları dağıtıldı. Etkinlik alanında oluşturulan İklim Ağacı ve 'İklim ve Çocuk Hakları Mesaj Sandığı' ile çocukların ve vatandaşların iklim değişikliği, çevre ve çocuk haklarına ilişkin görüş ve mesajlarını paylaşmaları sağlandı. Etkinlikle iklim değişikliği, çevre bilinci ve çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın iklim değişikliği ve çevre konusunda söz sahibi olmalarını, düşüncelerini ve mesajlarını paylaşmalarını önemsiyoruz. Hazırladıkları tohum toplarıyla geleceğe güzel bir iz bırakırken, İklim Ağacı ve Mesaj Sandığı aracılığıyla da duygu ve düşüncelerini paylaşmalarına imkan sağladık. Çocuklarımızın sesiyle iklim değişikliği ve çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt'te çocuklar iklim değişikliği için tohum topu dağıttı - Son Dakika

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