Gençler poşet poşet çöp topladı - Son Dakika
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Gençler poşet poşet çöp topladı

Gençler poşet poşet çöp topladı
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Söğüt İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde bir araya gelen gençler, ortak yaşam alanlarında poşet poşet çöp topladı. Çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte Belediye Başkanı Ferhat Durgut, gençlere teşekkür etti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gençler çevre temizliği etkinliği çerçevesinde poşet poşet çöp topladı.

Söğüt ilçesinde gençler, çevre temizliği için sahaya çıktı. Söğüt İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada gençler, ortak yaşam alanlarında poşet poşet çöp topladı. Çevre temizliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, gençlerin gönüllü olarak gösterdiği duyarlılık takdir topladı.

Daha temiz ve yaşanabilir bir Söğüt için gerçekleştirilen çalışmaya katılan gençlere teşekkür eden Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Gençlerimizin çevre konusunda gösterdiği bu duyarlılık bizler için çok kıymetli. Poşet poşet çöp toplayarak hem çevremizi temizlediler hem de herkese örnek oldular. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Temiz bir çevre, güzel bir gelecek demektir. Söğüt hepimizin, birlikte sahip çıkalım" dedi.

Kaynak: İHA

Gençlik, Söğüt, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençler poşet poşet çöp topladı - Son Dakika

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