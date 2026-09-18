Söğüt\'te hafız Hüseyin Yılmaz, hafızlık yarışmasında Bilecik birincisi oldu

Söğüt'te hafız Hüseyin Yılmaz, hafızlık yarışmasında Bilecik birincisi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söğüt ilçesindeki Ertuğrulgazi Camii ve Darulkurrası'nda hafızlık eğitimi alan Hüseyin Yılmaz, Kur'an kursları arasındaki hafızlık yarışmasında Bilecik il birincisi oldu. Yılmaz, bu derecesiyle Marmara Bölge Finali'ne katılarak Söğüt'ü temsil edecek.
Söğüt ilçesindeki Ertuğrulgazi Camii ve Darulkurrası'nın ilk hafızı olan Hüseyin Yılmaz, Bilecik birincisi oldu
Ertuğrulgazi Camii ve Darulkurrası'nda hafızlık eğitimi alan Hüseyin Yılmaz, Kur'an kursları arasında düzenlenen hafızlık yarışmasında Bilecik il birincisi oldu. Yarışmada elde ettiği birincilikle Marmara Bölge Finali'ne katılmaya hak kazanan Yılmaz, başarısıyla Söğüt'ü temsil edecek. Söğüt İlçe Müftüsü Ali Yurtlu, "Başta hocalarımız olmak üzere öğrencimizi ve ailesini tebrik ediyor, Marmara Bölge Finali'nde başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak: İHA
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