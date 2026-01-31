Bilecik'te "İlk Evim Arsa" Projesi imar planları askıya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'te "İlk Evim Arsa" Projesi imar planları askıya çıktı

Bilecik\'te "İlk Evim Arsa" Projesi imar planları askıya çıktı
31.01.2026 10:20  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'İlk Evim Arsa' Projesi kapsamındaki imar planları, 30 Ocak 2026'da 1 ay süreyle askıya alındı. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, proje ile planlı ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde "İlk Evim Arsa" Projesi imar planları askıya çıktı.

Söğüt ilçesi Balaban Mahallesi sınırları içerisinde, "İlk Evim Arsa" Projesi kapsamında sağlıklı yaşam alanları oluşturulmasına yönelik ilan edilen 1 No'lu Gecekondu Önleme Bölgesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından re'sen onaylandı. Söz konusu planlar, 30 Ocak 2026 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Söğüt Belediye Başkanlığı duyuru panosunda askıya çıkarıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "İlk Evim Arsa Projesi kapsamında ilçemizde planlı, sağlıklı ve sosyal donatı alanlarını içeren yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Onaylanan imar planlarının Söğüt'ümüze ve hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Bilecik, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 'İlk Evim Arsa' Projesi imar planları askıya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:54:32. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te "İlk Evim Arsa" Projesi imar planları askıya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.