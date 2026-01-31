Bilecik\'te "İlk Evim Arsa" Projesi imar planları askıya çıktı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde "İlk Evim Arsa" Projesi imar planları askıya çıktı.

Söğüt ilçesi Balaban Mahallesi sınırları içerisinde, "İlk Evim Arsa" Projesi kapsamında sağlıklı yaşam alanları oluşturulmasına yönelik ilan edilen 1 No'lu Gecekondu Önleme Bölgesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından re'sen onaylandı. Söz konusu planlar, 30 Ocak 2026 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Söğüt Belediye Başkanlığı duyuru panosunda askıya çıkarıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "İlk Evim Arsa Projesi kapsamında ilçemizde planlı, sağlıklı ve sosyal donatı alanlarını içeren yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Onaylanan imar planlarının Söğüt'ümüze ve hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK