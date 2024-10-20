Söğüt\'te İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Yangın Eğitimi Verildi

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Söğüt'te itfaiye ekipleri tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yangın eğitimi verildi.

Söğüt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, Küre Dursun Fakıh İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerine başta yangın olmak üzere doğal afetler hakkında bilgi verildi. Yangın türleri ve söndürme teknikleri hakkında tatbikat ve eğitim gerçekleştirildi. - BİLECİK