Söğüt\'te TOKİ Konut Projesi İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçede devam eden "TOKİ Konut" projesi kapsamında yürütülen inşaat çalışmalarını ve bağlantı yolu düzenlemelerini yerinde inceledi.

İnceleme sırasında projeye dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Durgut, çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi. Durgut, "Çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir yaşam alanına en kısa sürede kavuşması için gayretle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru, yaşam kalitesi ve geleceği için atılan her adımı titizlikle değerlendiriyor, süreci yerinde gözlemleyerek gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. TOKİ projemiz tamamlandığında, ilçemize değer katan önemli bir kazanım olacak" dedi.

Belediye yetkilileri, projenin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun şekilde şekillendirildiğini ifade etti. - BİLECİK