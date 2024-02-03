Söğüt\'te trafik ışıkları devreye girdi

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde trafik ışıkları devreye girerek trafiğe yön verdi.

Söğüt Alparslan Türkeş Bulvarı ve bazı kavşaklarda bulunan trafik ışıkları devreye girerek araçlara yön verdi. Söğüt'te bir süredir devam eden trafik sorunu, ışıklar ile çözüme kavuşurken, Söğüt Belediyesi sürücüleri ve vatandaşları gerekli kurallara uymaya davet ederek can ve mal kaybı açısından büyük önem arz ettiğini belirtti. - BİLECİK