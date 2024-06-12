Söğüt'te Ücretsiz Yaz Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

Söğüt'te Ücretsiz Yaz Spor Okulları Başlıyor

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı Ferhat Durgut, okulların tatil olmasıyla beraber ücretsiz yaz spor okullarının başlayacağını duyurdu. Kayıtlar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü üzerinden yapılacak.

12.06.2024 11:11
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Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı Ferhat Durgut, gençlere müjdeli haberi duyurdu.

Başkan Durgut, okulların tatil olmasıyla beraber ücretsiz yaz spor okullarının başlayacağını duyurdu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü üzerinden kayıtların gerçekleşeceğini söyledi. Başkan Durgut, "Söğüt Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle; yüzme, futbol, voleybol, basketbol, akıl ve zeka oyunları, güreş, jimnastik, masa tenisi, kort tenisi, atletizim, resim, gitar, keman, piyano, bağlama branşlarında 6-14 yaş arası tüm öğrencilerimiz kayıtlarını 10-14 Haziran tarihleri arasında ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yaptırabilirler. Kurslarımız 24 Haziran tarihinde başlayacaktır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt'te Ücretsiz Yaz Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika

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