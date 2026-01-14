Sokak Hayvanları Konusunda İlçe Belediyelerine Görev Verildi, Bütçe Verilmedi!

(MERSİN) - Hükümet, 2024'teki düzenlemeyle nüfusu 20 binden fazla olan belediyelere hayvan bakım merkezi yapma ve sokak hayvanlarının bakımını üstlenme zorunluluğu getirdi ancak kaynak tahsis etmedi. Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, hayvan bakım merkezi için en az 80 milyon harcamaları gerektiğini bildirerek, "Bu rakam sadece inşaat ve düzenleme için harcanacak para. Ayrıca barınağın yıllık maliyeti 100 milyon lirayı bulacak. Bu tarz görevler tarif edildiğinde aynı zamanda parlamentonun bunun bütçesini de tarif etmesi gerekir" dedi. Hayvan bakım merkezini büyük oranda tamamlamalarına rağmen TEDAŞ'ın tesise elektrik vermediğini belirten Yıldız, sorunun sadece belediyelerin üzerine yıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Toroslar Belediyesi, 2024 yılında hükümetin teklifinin ardından TBMM'de kabul edilen yasa kapsamında belediyelerin hayvan bakım merkezi kurmasının zorunlu hale getirilmesi üzerine 64 dekarlık alanda 3 bin 500 hayvanın kalabileceği doğal yaşam alanı inşa etti.

Bu yılki tahmini bütçesi 3 milyar 810 milyon lira olarak belirlenen Toroslar Belediyesi, sadece doğal yaşam alanı için 80 milyon liralık yatırım yaptı. Ancak doğal yaşam alanına her yıl, bugünkü parasal değerle 100 milyon lira ayrılması gerektiği belirtiliyor.

"Sokak hayvanlarımızın en kaliteli ortamda yaşamlarını sürdürmelerine dair irademiz var"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrrahman Yıldız, yaptığı açıklamada, doğal yaşam alanında yaşamını sürdürecek hayvanlara en iyi şekilde bakılabilmesi için bu masrafların yapılması gerektiğini belirtti ve hükümete, bu konuda belediyelere ek maddi kaynak sağlama çağrısında bulundu.

Kerimler Köyü'ndeki doğal yaşam alanında yapılan çalışmaları inceleyen Yıldız, doğal yaşam alanının birinci etabı için belediyenin 20 milyon lira üzerinde harcama yaptığını bildirdi. Barınak tamamlandığında belediyeye maliyetin yaklaşık 80 milyon lira civarında olacağını ifade eden Yıldız, "An itibariyle tedavisi yapılıp kısırlaştırılan 200 civarında hayvan burada yaşamlarına devam ediyor. Bu doğal yaşam alanının tamamı bitirildiğinde, ki 2026 içerisinde bunu tamamlayacağız, 3 bin 500 civarında sokak hayvanımız yaşamlarını bu ortamda sürdürecekler" bilgisini verdi.

Doğal yaşam alanlarının belediyelere ciddi anlamda bir ek yük getirdiğine işaret eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Sokak hayvanlarımızın en kaliteli ortamda yaşamlarını sürdürmelerine dair irademiz var. Fakat belediyemizin ciddi bütçe açığının oluşmasına sebebiyet veriyor bu durum. Ortalama bu barınağın yıllık maliyeti, yani yapım maliyetlerinin dışında yıllık maliyeti 100 milyon lira civarında. 70 milyon lira civarında sadece yem almamız gerekiyor. Çünkü 3 bin 500 hayvana burada üç öğün yemek vereceğiz ve ortalama her bir hayvan için bizim 55 lira civarında bir giderimiz var. Aynı zamanda arkadaşlarımızın hesapladığına göre ortalama 18 milyon lira giderleri olacak. Burada an itibariyle bir veterinerimiz ve 20'ye yakın personelimiz var. Bu barınak tamamlandığında bunun sayısının en az 40'a çıkartılması gerekecek. En az 2-3 veteriner daha alınması gerekecek, birkaç tane de veteriner teknikeri alınması gerekecek. Burada cerrahi operasyonların yapılabilmesi için buranın revirinin düzenlenmesi lazım. Sadece basit bir revir olarak değil, aynı zamanda bir cerrahi operasyon yapılabilecek. Yani hayvanların ameliyat edilebileceği, kısırlaştırılabileceği bir revirin tamamlanmasının maliyeti de bize ortalama 50 milyon lira civarında."

"bir belediyeyi kıskaç altına alabilecek görevlerin tarif edilmemesi gerekir"

Yıldız, barınakta hayvanların konforlu bir şekilde hayatlarının devam ettirilmesinin elzem olduğunu vurguladı. Bir görev verildiğinde bunun bütçesinin tespit edilmesi ve kuruma bunun ödenmesi gerektiğini anlatan Yıldız, ancak barınaklar konusunda bunun yapılmadığını, bütçelerin oluşturulmadığını ifade etti.

Türkiye'deki 958 ilçe belediyesinin yaklaşık 600'ünün bu barınağı yapması gerektiğini bildiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Belediyelerin bu kadar büyük maliyetlerin altından kalkması mümkün değil. Bu sefer normalde programlamış olduğu ve halka hizmet götüreceği bir kısım projelerinden belediye vazgeçip, bu tarz projelere yönelmek zorunda kalıyor. Bizim 2025 ve 2026 yılında buraya harcayacağımız sadece yapım maliyeti 100 milyon lira. Bakım maliyeti 80 milyon lirayı geçiyor, yani her yıl harcanacak para. Dolayısıyla bunların bizim bütçemize eklenmesi lazım. Belediyelerin toplam bütçe içerisinden aldıkları pay yüzde 6. Biz bu barınağı yapmadan önce de o yüzde 6'nın içerisindeydik. Barınağı yaptıktan sonra da yüzde 6'nın içerisine girmiş olduk. Dolayısıyla sitemim odur ki lütfen bu tarz görevler tarif edildiğinde aynı zamanda parlamentonun bunun bütçesini de tarif etmesi gerekir. Toroslar Belediyesi çapında bir belediyenin bir anda cebinden 200 milyon liraya yakın bütçeyi bir yere koyması mümkün değil. Zaten toplam bütçenin sınırı belli. Üstelik bu barınağı yapmak zorunda olan, bizden daha küçük ilçeler var. Dolayısıyla bunların bütçesiyle birlikte tarif edilmesi gerekir. Belediyelere bir yük olarak bunların sunulmaması, bir belediyeyi kıskaç altına alabilecek görevlerin tarif edilmemesi gerekir."

"TEDAŞ elektrik vermeli"

Sokak hayvanları için yaşam alanı oluşturmaları zorunlu kılınan belediyelerin elektrik, su gibi konularda da yalnız bırakıldığını söyleyen Yıldız, barınağa elektrik şebekesi olmaması nedeniyle jeneratör kullandıklarını anlattı.

Yıldız, "Yarın buranın reviri kurulduğunda, ışıklandırılmasının tamamı yapıldığında ve burada 64 dönüm arazi tamamen barınak haline getirildiğinde jeneratörle burayı aydınlatma şansınız yok. Dolayısıyla TEDAŞ'a başvurumuzu yaptık. Burada hızla elektrik santralinin konması lazım. Fakat TEDAŞ'tan aldığımız yanıt, 'Siz elektriği köyden getirin, santralinizi kurun, biz elektriği size verelim'. TEDAŞ derhal buranın santralini yapmalıdır, elektrik vermelidir, elektrik direklerini dikmelidir. Dolayısıyla TEDAŞ'ın buradaki santrali hızla yapmasını istiyorum. Çünkü buradaki hayvanlar, yakın bir zaman sonra sayıları binlerle ifade edilmeye başlanacak. Bizim burayı koruyabilmemiz, reviri çalıştırabilmemiz için, ışıkları, kamera sistemini çalıştırabilmemiz için acilen elektriğe ihtiyaç var" diye konuştu.