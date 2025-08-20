Sokak hayvanlarının tüm sorumluluğu artık Gaziantep Büyükşehir'de - Son Dakika
Sokak hayvanlarının tüm sorumluluğu artık Gaziantep Büyükşehir'de

20.08.2025 15:49  Güncelleme: 15:51
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, imzaladığı protokolle kent genelindeki sokak hayvanlarının toplanmasından beslenmesine ve bakım evlerinde barındırılmasına kadar tüm sorumluluğu üstlenme kararı aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şehitkamil, Şahinbey belediyeleri iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde protokol imzalandı.

Protokol ile ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında bulunan başıboş, sahipsiz, güçten düşmüş ve tehlike arz eden kedi ile köpeklerin yakalanması, taşınması, aşılanması, kısırlaştırılması, tedavi ve bakımlarının yapılması ile beslenmesi süreçlerindeki tüm sorumluluğu Gaziantep Büyükşehir üstlenmiş olacak. Bu iş birliği ile şehir genelinde yetki ve görev çatışmasının önüne geçilecek.

"Biz, doğa dostu, hayvan dostu bir şehiriz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada sahipsiz hayvanların korunmasının önemini vurgulayarak, "Doğa dostu, hayvan dostu bir şehiriz. Her bir canlı bize emanet. Bu protokol, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla hayata geçirildi. Şehrimizin sahip olduğu doğal yaşam merkezi Avrupa'nın en iyilerinden biri, yıllardır bu alana yatırım yapıyoruz. İlçe belediyelerimiz de çok büyük destek verdi. Yasal çerçevede bütçeden ayrılacak payla birlikte bu hizmetleri daha güçlü yürüteceğiz" dedi.

"Bu model, bakanlığımız tarafından da örnek gösteriliyor"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise protokolün yasal düzenlemeler doğrultusunda şehre önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Yeni mevzuata göre belediyelerin sahipsiz hayvanlara ilişkin yükümlülüklerini en doğru şekilde yerine getirmeleri için bu iş birliği modelini geliştirdik. Büyükşehir Belediyesi'nin hali hazırda sahip olduğu barınak ve personel kapasitesi tüm ilçeler adına kullanılacak. Böylece hem kaynaklar daha verimli kullanılacak hem de ilçe belediyelerine ek bir yük binmeyecek. Bu model, Bakanlığımız tarafından da örnek gösteriliyor" diye konuştu.

Protokol, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve ilçe belediye başkanları ya da temsilcileri tarafından imzalandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
