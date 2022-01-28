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Sokak kedileri kışı veteriner kliniklerinde geçirecek - Son Dakika

Sokak kedileri kışı veteriner kliniklerinde geçirecek

28.01.2022 00:57
Sokak kedileri kışı veteriner kliniklerinde geçirecek

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Veteriner Hekimler Odası, soğuktan etkilenen kediler için 'Can Dostlarımıza Kapılarımızı Açıyoruz' projesi başlattı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Veteriner Hekimler Odası, soğuktan etkilenen kediler için 'Can Dostlarımıza Kapılarımızı Açıyoruz' projesi başlattı. Proje kapsamında veteriner kliniklerinde sokak kedilerine barınma, beslenme ve tedavi imkanı sunulacak.

Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk havalar, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Kocaeli Veteriner Hekimler Odası, soğuktan etkilenen kediler için 'Can Dostlarımıza Kapılarımızı Açıyoruz' isimli bir proje başlattı. 27- 31 Ocak tarihleri arasında beklenen olumsuz hava koşullarına karşı kedilere veteriner kliniklerinde ücretsiz barınma, beslenme ve tedavi imkanı sunulacak. Sokakta kedi bulup Kocaeli Veteriner Hekimler Odası'nı arayan vatandaşlar ise en yakın veteriner kliniğine yönlendirilecek.

"Hastalıkları varsa tedavi ediyoruz"

Sokakta yaşayan kedilerin kışı daha rahat atlatabilmeleri için çalışma başlattıklarını söyleyen Veteriner Hekim Abdulkadir Köybaşı, "Eğer onların acil durumluk bir hastalıkları varsa tedavi edeceğiz. Bu planladığımız projemizin ismi ise 'Can Dostlarımıza Kapılarımızı Açıyoruz.' Veteriner kliniğimizin alabileceği hayvan kapasitesini Veteriner Hekimler Odası'na bildirdik. Sokaktan gelen hayvanları kontenjanımıza göre alıyoruz. Sokaktan alınan 3 kedimiz var. Sokak kedileri kliniğimize geldiğinde herhangi bir hastalıklarının olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu soğuk günler geçene kadar onları hazırladığımız kafeslere yerleştirip, kontrol ediyoruz. Örneğin bir kedimizin gözünde bir problem vardı. Gözündeki problemi giderebilmek için operasyon yaptık. Bu kedilerimizin bizde kalma süresi soğuk havalarla doğru orantılı, havalar ısınmaya başladığında kedilerimiz tekrar doğal ortamlarına dönecekler. Tabii ki sokakta yaşayan hayvanlar için ne yaparsak yapalım yeterli değil ama elimizden geldiğince bir şeyler yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Yemek artıkları verilmesini doğru bulmuyorum"

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı ise kedilerin soğukta aç kaldıklarında maksimum 6-8 saat yaşayabildiğini belirterek, "Soğuk havalardan sokaktaki hayvanlar da insanlar kadar etkileniyor. Kediler soğukta 6 ila 8 saat arasında aç kaldıklarında, köpekler ise 12 ila 24 saat arasında aç kaldıklarında ölebiliyorlar. Biz insanlar bunlara bir imkan sunabiliriz. Dışarıda bu hayvanların barınabilmeleri için kartondan veya strafordan küçük kulübeler yapabiliriz. Protein ve karbonhidrat dengesini sağlayabilecek mamalar alarak vücut ısılarını kontrol altına almalarını sağlayabiliriz. Bazı vatandaşlarımızın hayvanlara yemek artıkları verdiklerini görüyoruz, bunu doğru bulmuyorum. Çünkü bazen bozuk yiyecekler verilebiliyor ve bunlar hayvanları olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bir kap içerisinde mama verilmesini rica ediyorum" dedi.

"Bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum"

Faaliyete geçirdikleri projenin tüm Türkiye'ye örnek olmasını dileyen Bostancı, "Kocaeli Veteriner Hekimler Odası olarak biz de 'Sokaktaki canlarımız için ne yapabiliriz?' diye düşündük ve bir proje geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu projenin ise tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum. Bu projemizin adı ise 'Can Dostlarımıza Kapılarımız Açıyoruz' projesi. Kocaeli'de yaklaşık 90 veteriner kliniği var. Bu kliniklerdeki meslektaşlarımız ile görüşüp klinik kapasitelerini öğrendik. Kendileri ile istişare yaptıktan sonra 27-31 Ocak tarihleri arasında kliniklerimizi can dostlarımıza açacağız. Kliniklerde barınmalarını ve bakımlarını ücretsiz bir şekilde sağlayacağız. Vatandaşlarımız sokakta kedi bulduklarında Kocaeli Veteriner Hekimler Odası'nı arayarak bulundukları bölgedeki en yakın kliniğe yönlendirilecektir. Bugün itibarıyla projemiz başladı. Kliniklerimizle görüşüyoruz. Yönlendirmelerimiz devam ediyor. Biz bu projeyi kediler üzerinden başlattık. Çünkü kediler hayata kendilerini zor adapte eden hayvanlar. Bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Veteriner, Türkiye, Kocaeli, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokak kedileri kışı veteriner kliniklerinde geçirecek - Son Dakika


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