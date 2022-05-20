Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı

20.05.2022 00:49

Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı

DÜZCE - Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenlendi. Mehter takımının marşları ile eşlik ettiği fener alayında meşaleler Düzce sokaklarını aydınlattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından fener alayı düzenlendi. Düzce Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte, mehter takımının çaldığı marşlara eşlik ederek Anıtpark meydanına kadar yürüdü. Meydanda toplanan vatandaşlara mehter takımı mini konser verdi. Fener alay, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sona erdi.

Program sonunda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Gençlerimizin, vatandaşlarımızın bu tür etkinliklere yoğun katılımından dolayı, daha büyük etkinlikler yapmak adına cesaretleniyoruz. İnşallah Cumhuriyet ellelebet payidar kalacak. Etkinliklerimiz bu hafta sonuna kadar devam edecek. 15-21 Mayıs Gençlik Haftası bütün Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de kutlanıyor. Özellikle spor branşlarında KYK Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda ve gençlik merkezlerimizde faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı
Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı
Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı
Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı
Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı
Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı
Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı
Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı
Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı
Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı
Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı

YORUMLAR
500
BBDSO 'Genç Solistler Özel Konseri'ni sanatseverlerle buluşturdu BBDSO 'Genç Solistler Özel Konseri'ni sanatseverlerle buluşturdu Bursa'daki bayram kutlamalarında Can Bonomo gençleri coşturdu Bursa'daki bayram kutlamalarında Can Bonomo gençleri coşturdu
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, gençlik, Mayıs, Düzce, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Uyuduğu sanılan evsizin öldüğünü sağlık ekipleri fark etti
00:47 Herkesin merak ettiği soru: Rusya, İsveç ve Finlandiya'ya saldırırsa NATO ne yapar? Yanıt geldi: Karşılık vermeyiz
00:38 TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu
00:14 ABD'den "Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor" açıklaması
23:46 Giresun Valiliği uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama yaptı: 2 polis görevden alındı
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 01:12:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement