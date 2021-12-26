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Sokakta kalan evsizler Geçici Barınma Merkezi'nde misafir ediliyor - Son Dakika

Sokakta kalan evsizler Geçici Barınma Merkezi'nde misafir ediliyor

26.12.2021 13:56
Sokakta kalan evsizler Geçici Barınma Merkezi'nde misafir ediliyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sokakta yaşadığı tespit edilen evsiz vatandaşlar, Geçici Barınma Merkezi'nde misafir ediliyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sokakta yaşadığı tespit edilen evsiz vatandaşlar, Geçici Barınma Merkezi'nde misafir ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 8 dönüm arazi üzerinde kurulan Geçici Barınma Merkezi, kimsesiz vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Merkez, imkanları ve hizmetleriyle kış aylarında sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşların evi haline geliyor.

Devriye sırasında rastlanılan veya gelen ihbarlar üzerine yerleri tespit edilen evsiz vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından davet edilerek merkeze getiriliyor. Burada tek kişilik odalara yerleştirilen evsiz vatandaşlar, büyükşehir belediyesinin her türlü imkanından ücretsiz yararlanıyor. Her yıl Aralık ayının başından başlayarak Mart ayının sonuna kadar 7/24 faaliyet gösteren merkezde, ihtiyaç sahipleri kalabiliyor. Yatak, masa, dolap, battaniye ve televizyon gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu odalarda, banyo için 24 saat sıcak su imkanı sağlanıyor. Evsiz vatandaşlara 3 öğün sıcak yemeğin yanında temizlik ve sağlık hizmetlerinin yanında ihtiyaç halinde psikolojik destek de sağlanıyor.

28 evsiz merkezden yararlandı

Şu ana kadar 28 ihtiyaç sahibinin yararlandığı Geçici Barınma Merkezi'ne en son Hançerli Camii avlusunda yatarken bulunan 57 yaşındaki Yaşar Keyvani ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünde mendil ve yara bandı satan 67 yaşındaki İbrahim Benzer yerleştirildi. Keyvani ve Benzer, kendilerine sahip çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Geçici Barınma Merkezi'nin amacına ulaştığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Amacımız, sokakta yaşayan vatandaşımızın kalmamasıydı. İnşaatını geçen yıl kısa sürede tamamlayıp hizmete açmıştık. Emniyet birimlerimizin ya da duyarlı vatandaşlarımızın ihbarlarıyla kendilerine ulaştığımız kimsesiz kişileri burada ağırlıyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla onlara kucak açıyoruz. Bir kişinin ev ortamında ihtiyaç duyabileceği ne varsa her türlü talebi karşılıyoruz" dedi. - SAMSUN

Sokakta kalan evsizler Geçici Barınma Merkezi'nde misafir ediliyor

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Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokakta kalan evsizler Geçici Barınma Merkezi'nde misafir ediliyor - Son Dakika


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