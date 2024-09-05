Söke Belediye Başkanı Zabıta Haftası\'nı kutladı

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Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Zabıta Haftası dolayısıyla Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Başkan Arıkan, zabıta personelinin haftasını kutlayarak, görevleri başındaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Gerçekleşen kutlama etkinliğinde Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan personelle bir araya gelinirken; etkinlikte Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Evin, Zabıta Müdürü İbrahim İşlek, Belediye İş Sendikası Aydın Başkanı Hidayet Yaman, Tüm Yerel Sen Aydın Baskanı Mehmet Bozkurt da bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Tüm Yerel Sen Aydın il Başkanı Mehmet Bozkurt, zabıtanın tarihte önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Bozkurt sendikası adına Söke Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim İşlek'e plaket takdim etti. Belediye İş Sendikası Aydın Başkanı Hidayet Yaman ise zabıta personeli adına kadın zabıta memuruna çiçek takdim etti.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, zabıtaların şehrin düzeni ve güvenliği için önemli bir sorumluluk taşıdıklarını vurguladı. Başkan Arıkan, "Zabıta teşkilatımız, şehrimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan, halkın sağlığını ve esenliğini gözeten önemli bir birimdir. Siz bizim dışardaki yüzümüzsünüz. Her zaman maddi ve manevi yanınızdayız. Özveri ile çalışan tüm zabıta ekibimize teşekkür ediyorum. Tüm zabıta personelimize bu kutsal görevde gösterdikleri çabalar için teşekkür ediyor, Zabıta Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Zabıta Müdürü İbrahim İşlek personeli adına ziyaretinden dolayı Başkan Arıkan'a teşekkür ederek, Başkan Arıkan'ın geçen dönem Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden bu yana sürekli yanlarında olduğunu söyledi.

Zabıta Haftası kutlama etkinliğinde bir de pasta kesildi. - AYDIN