Söke Belediyesi Okullarda Yeterli ve Dengeli Beslenme Eğitimi Başlattı

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Söke Belediyesi'nin okullarda başlattığı eğitim programı ile öğrenciler, yeterli ve dengeli beslenmeyi uzman diyetisyenlerden öğrenecek.

Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Söke Kaymakamlığı ve Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen "Yeterli ve Dengeli Beslenme" eğitim projesi tüm ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini kapsayacak.

Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Arif Eyiol, hedeflerinin eğitime katılan öğrencilerde yeterli ve dengeli beslenme bilincini oluşturmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Beslenme açlık duygusunu bastırmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Bireyin gereksinimi olan besin maddelerinin yeterli ve dengeli bir miktarda tüketilmesidir. Sağlıklı beslenme eğitimi, bireylerin doğru besin seçimleri yapabilmesi için gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Verilen eğitim sonrasında öğrencilerimizin besin gruplarını tanıması ve doğru tüketilmesi sağlanmış olur. Aynı zamanda bu bilgilerle mevcut sağlık durumunun korunması ve iyiye gitmesi de sağlanır. Vereceğimiz eğitimler sadece öğrencilerimize değil aynı zamanda evde ailelerine de yansıyacağı için bu konuda daha bilinçli bir toplum olmamızı sağlayacaktır."