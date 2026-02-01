Şiddetli yağış öncesi AFAD koordinasyon toplantısı yapıldı

Muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla İlçe AFAD Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) idari binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya Söke Kaymakamı Ali Akça başkanlık ederken, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile ilgili birim temsilcileri katıldı. Meteoroloji tarafından bugün için yapılan şiddetli yağış uyarısı üzerine toplanan İlçe AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, muhtemel sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı alınacak önleyici ve müdahale tedbirleri masaya yatırıldı. Toplantıda kurumlar arası görev dağılımı, kritik noktalar, ekip ve ekipman hazırlıkları ile acil durumlarda izlenecek koordinasyon süreci detaylı şekilde değerlendirildi. Beklenen şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istendi. Olumsuzluklara karşı ekipler, teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürecek. - AYDIN