Söke'de biri polis üç aracın karıştığı kazada iki araç şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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Söke'de biri polis üç aracın karıştığı kazada iki araç şarampole yuvarlandı

03.03.2022 00:21

Söke'de biri polis üç aracın karıştığı kazada iki araç şarampole yuvarlandı Aydın'ın Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bölge trafik aracının da içinde yer aldığı ve üç aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Söke'de biri polis üç aracın karıştığı kazada iki araç şarampole yuvarlandı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bölge trafik aracının da içinde yer aldığı ve üç aracın karıştığı kaza meydana geldi. İlginç kazada iki araç şarampole yuvarlandı.

Kaza Söke-Milas Karayolu üzeri Yenidoğan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim istikametinden Söke istikametine hareket halinde olan 34 AG 4662 plakalı otomobilin sürücüsü Erdal Aydın kavşağa girince yağışlı havanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazayı haber alan Bölge Trafik ekipleri hemen olay yerine koştu. Polis kaza mahallinde güvenli bölge oluşturmaya çalışırken, bu kez 34 BCG 291 plakalı otomobil sahneye çıktı. 34 BCG 291 plakalı aracın sürücüsü Muhammet Ali Avcılar da kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile trafik polislerinin otomobiline çarptı, ardından kaldırımı aşarak yolun kenarına savruldu. Üç araçta da ciddi maddi hasar meydana geldi. Trafik polisleri kazayı yara almadan atlatırken, diğer iki otomobil sürücüsünün de durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İlgin kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Söke'de biri polis üç aracın karıştığı kazada iki araç şarampole yuvarlandı
Söke'de biri polis üç aracın karıştığı kazada iki araç şarampole yuvarlandı
Söke'de biri polis üç aracın karıştığı kazada iki araç şarampole yuvarlandı

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Tragger, Polis, Aydın, Kaza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'de biri polis üç aracın karıştığı kazada iki araç şarampole yuvarlandı - Son Dakika


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