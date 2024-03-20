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Söke Yeni Otogarı açılışında "Duman" sahne aldı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz'un da katılımıyla yeni otogarın açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninde sevilen grup Duman sahne aldı. 20 bin kişinin izlediği konserde coşkulu anlar yaşandı.

Konsere katılan herkese teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'ye yeni otogar kazandırmanın kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

Gün içerisinde gençlerle bir araya geldiğini ve kendisine sorunlarını aktardığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlerin mülakat sorunu ile ilgili haklarının savunucusu olacağını söyledi.

Özlem Çerçioğlu konuşmasında; "Gençler bana 'Bize 10 ay içinde kamuda mülakatın kalkacağı sözünü verdiler. Ama hala kalkmadı' dediler. Gençler sizin hakkınızı ben savunacağım, ben. Sizler yazılı sınavlara girip, çok yüksek puanlar alıyorsunuz. Ama mülakatla haksız yere eleniyorsunuz. Sadece bu yüzden 31 Mart'ta sandığa gidin gençler" dedi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı sahneye gençlerin 'Mustafa Abisi' olarak davet eden Özlem Çerçioğlu, Mustafa Abilerinin gençlere bir müjdesi olduğunu söyledi. Mikrofonu alan Dr. Mustafa İberya Arıkan Sökeli gençlere önümüzdeki dönem Sökefest sözü verdi.

Başkan Arıkan Söke'ye otogar kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederek, "Önümüzdeki dönemde gençler için çok güzel projelerimiz var. Hep birlikte çok güzel günler yaşayacağız" dedi.

Otogar açılışında sahne alan Duman Grubu en sevilen şarkıları seslendirirken alanı dolduran Sökeliler doyasıya eğlendi.