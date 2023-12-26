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Sol Parti Borçka İlçe Örgütü, Erkan Uzuneminağaoğlu'nu anarak mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti - Son Dakika
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Sol Parti Borçka İlçe Örgütü, Erkan Uzuneminağaoğlu'nu anarak mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti

Sol Parti Borçka İlçe Örgütü, Erkan Uzuneminağaoğlu'nu 43. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anarak mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti. İlçe Başkanı Ömer Çatan, Erkan yoldaşın temsil ettiği değerlere sahip çıkan mücadeleyi sürdüren tüm yol arkadaşlarını selamladı ve baskıya boyun eğmeyeceklerinin sözünü verdi.

26.12.2023 - 15:25,
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UĞUR İSTANBULLU

Sol Parti Borçka İlçe Örgütü, Erkan Uzuneminağaoğlu'nu 43. ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı. İlçe Başkanı Ömer Çatan "Bir kez daha Erkan yoldaşın mezarı başında onu ve tüm şehitlerimizi anmak için toplandık. Erkan yoldaş ve onun temsil ettiği değerlere sahip çıkan mücadeleyi sürdüren tüm yol arkadaşlarımızı selamlıyorum. Baskıya zulme ve yarattıkları korku imparatorluklarına boyun eğmeyeceğimizin sözünü vermek için buradayız" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesi Şalcı köyünde 43 yıl önce Jandarma ile çatışmada ölen Uzuneminağaoğlu, arkadaşları tarafından Borçka'daki mezarı başında anıldı. Sol Parti Borçka İlçe Başkanı Ömer Çatan, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir kez daha Erkan yoldaşın mezarı başında onu ve tüm şehitlerimizi anmak için toplandık.  Erkan yoldaş ve onun temsil ettiği değerlere sahip çıkan mücadeleyi sürdüren tüm yol arkadaşlarımızı selamlıyorum. Bugün buraya elbette yas tutmak için toplanmadık. Umudumuzu öfkemizi tazelemeye geldik. Ömrü hayatı boyunca adalet, demokrasi, özgürlük için devrimci mücadelenin içinde bulunmuş tıpkı bu coğrafyanın en güzel çocukları Cavit Kaya, Arif Turanlı, Osman Küçük, Ensar Karahan, Ahmet Pehlivan, Özgüç Tuncay, Alaattin Demirci, İhsan Hacı Muratoğlu ve daha nicelerinin bıraktığı mücadele mirası bugün bizlerle birlikte sürmeye devam edecektir. Bunun sözünü vermek için buradayız. Baskıya zulme ve yarattıkları korku imparatorluklarına boyun eğmeyeceğimizin sözünü vermek için buradayız. Ne tesadüf her anma öncesinde gözaltılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu senede Pito abiyi göz altına aldılar. Burada anmalarımıza izin vermeyecek duruma geldiler. Bizler bu gözaltılarının yıldırma ve sindirme politikaları olduğunu biliyoruz. Ne geçmişin devrimci tarihini unuturuz ne de o izleri bu topraklardan silebilirsiniz. Bizler tüm bu baskı politikalarınıza karşı, faşizme karşı, emek, demokrasi ve eşitlik mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

"BU VESİLEYLE ARTVİN'İN GÜZEL ÇOCUKLARINIDA ANIYORUZ"

Parti üyesi Selahattin Sancak Şahin ise şunları söyledi:

"Bir kez daha Erkan yoldaşın mezarı başında onu ve tüm şehitlerimizi anmak için toplandık. Erkan yoldaş ve onun temsil ettiği değerlere sahip çıkarak mücadeleyi sürdüren tüm yol arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Erkan yoldaş, Taner yoldaşla birlikte Şalcı köyünde jandarma ile girdikleri çatışma sonucu öldürüldü, ölümünün üzerinden geçen 43 yıl sonra bugün buradayız. Erkan yoldaşı saygıyla anarken onun bizlere bıraktığı mirası, mücadelesini sürdüren yolcular olarak bu yolun engebeli dolambaçlı ve sarp olduğunu tarihin ispatı ile hep birlikte öğrendik Ondandır ki devrimci yoldaki mücadelemiz son esirimizin son nefesine kadar sürecektir. Erkan özelinde bugün Artvin'in ve Borçka'nın ilk şehidi Yılmaz Turanlı'yı, sonrasında Osman Kücuk'ü Arif Turanlı'yı ve Cavit Kaya yoldaşlarımı da saygı ve özlemle anıyoruz. ve tabii ki Artvin'in güzel çocuklarını da bu vesile ile anarken mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyoruz. Yolumuz Erkanların, Cavitlerin, Osmanların devrimci yoludur."

Sol Parti Borçka İlçe Örgütü, Erkan Uzuneminağaoğlu\'nu anarak mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Sol Parti Borçka İlçe Örgütü, Erkan Uzuneminağaoğlu'nu anarak mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sol Parti Borçka İlçe Örgütü, Erkan Uzuneminağaoğlu'nu anarak mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti - Son Dakika
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