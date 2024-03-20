SOL Parti Kemalpaşa\'da değişim için aday

UĞUR İSTANBULLU
SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, Artvin Kemalpaşa'da; "Biz değişim için adayız ve bu değişimin soldan, bu değişimin devrimci bir anlayışla gerçekleşmesi için Kemalpaşa'ya adayız. Buradaki bütün toplumun, günlerdir arkadaşlarımızın yürüttüğü çalışmalarda açığa çıkan talepleri ve değişim arzusunu da görüyoruz. Dolayısıyla değişimin soldan ve böyle bir değişimi devrimci anlayışla değiştirebiliriz" dedi.
SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. İşleyen, partisinin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Vayiç'in seçim bürosunda açıklamalarda bulundu.
"BURADAKİ DEĞİŞİM ARZUSUNU GÖRÜYORUZ"
Önder İşleyen, şunları söyledi:
"Bugün Kemalpaşa'dayız arkadaşlarımızla birlikte seçim çalışmalarını yürüteceğiz. Kemalpaşa özel bir yer. Burası devrimcilerin yıllardır mücadele ettiği ve devrimcilerin izlerinin olduğu bir yer. Sol Parti'de öteden beri Kemalpaşa'nın deresine, dağına, taşına, insanına, emeğine sahip çıkma mücadelesinin içinden geliyor. Böyle bir yerde mücadelenin bir parçası olarak adayız. Öte taraftan 30 yıla yakın CHP tarafından yönetiliyor. Burasının çok daha gelişmiş olması gerekiyor ve burada sadece sokaklarda gezdiğimiz zaman bile bir örnek olabilecek yerin çok geri kaldığını görüyoruz. Üreten bir insanın üretimlerinin değerlendirilmediği, gençlerin kültüre sanata eğitime erişim olanaklarının çok sınırlı kaldığı, çocukların bütün imkanlarının zayıf kaldığı bir noktaya gelmiş ve o yüzden bir değişim gerekiyor. Biz bu değişim için adayız ve bu değişimin soldan, bu değişimin devrimci bir anlayışla gerçekleşmesi için Kemalpaşa'ya adayız. Buradaki bütün toplumun, günlerdir arkadaşlarımızın yürüttüğü çalışmalarda açığa çıkan talepleri ve değişim arzusunu da görüyoruz. Dolayısıyla değişimin soldan ve böyle bir değişimi devrimci anlayışla değiştirebiliriz, o yüzden Kemalpaşa'da SOL Parti aday ve Kemalpaşa'yı değiştirmeye Kemalpaşa'yı yenilemeye, Kemalpaşa'yı geliştirmeye ve Kemalpaşa insanlarının hak ettiği daha özgür daha mutlu bir Kemalpaşa'yı birlikte yaratmak için adayız.
"14-28 MAYISTA SEÇİMİ AKP KAZANMADI, DÜZEN MUHALEFETİ KAYBETTİ"
Ülkenin kader seçimi düzen muhalefetinin kişisel ihtirasları sağa yönelme siyaset anlayışlarının sonucu olarak kaybedildi. AKP'nin kazanacağı bir seçim değildi aksine muhalefet bu seçimi kaybetti ve söylediğiniz gibi bu toplumda bir hayal kırıklığına, bir umutsuzluğa yol açtı ama biz bunun içinde bir umut görüyoruz ve bu umutta şudur; insanlar kişisel ihtiraslar peşinde koşan siyaset anlayışından bıktı ve bir değişim istiyorlar ve bir muhalefet arayışındalar. Kemalpaşa'da bunun arayışının adresinin arayışı ve çağrıcısı olarak SOL Parti ortaya çıktı ve o yüzden yerel seçimlerde de bu topluma umut verecek gelişmeler olacak. İnanın ki başta Kemalpaşa olmak üzere devrimciliğin güzelliğinin çoğaldığı, devrimciliğin yıldızının parladığı yer olacak. İşte Kemalpaşa bütün bir toplumun kalbine taptaze bir nefesi ve bütün bir Türkiye toplumunun kalbine taptaze bir nefesi kazanarak verebileceğimiz bir umut noktası olacaktır. Yerel seçimler sonrasına dair bir umudu böyle çoğaltırız. Bütün bu mücadeleleri geliştirerek, toplumda iyiliği sevgiyi çoğaltarak mücadele azmini kararlığını çoğaltarak kazanabiliriz. Buradan başlayarak ülkenin birçok noktasında yapmaya çalışıyoruz ve o yüzden Kemalpaşa Artvin'e değil bütün ülkeye umut olacak bir noktamız olarak kazanacağız burayı."
"KEMALPAŞADA ASLINDA KEMALPAŞA HALKI KAZANIYOR"
SOL Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Vayiç, "Biz bu kenti yönetirken zaten meclisler üzerinden, esnaf, kadın, gençlik, mahalle meclisleri, engelli meclisleri ve Kemalpaşa halkıyla birlikte bu farklı anlayışla belediye meclisiyle birlikte ortak kararlar alarak ve bunun yanında da katılımcı bütçeyle halkımıza sorarak yatırımlarımızı birlikte karar vererek birlikte yapacağız. Kemalpaşa'da sosyalistler ve SOL Partinin kazanmasının dışında şunu vurgulamak istiyorum; evet Kemalpaşa halkı kazanacak ve dolayısıyla Kemalpaşa halkı yönetime doğrudan müdahil olduğu zaman zaten kazanacak. Biz sadece ve sadece biz onlara yol göstereceğiz birlikte yöneterek yerel yönetime farklı bir anlayış getireceğiz" dedi.
Son Dakika › Yerel › SOL Parti Kemalpaşa'da değişim için aday - Son Dakika
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