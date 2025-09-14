Sol Parti Myk Üyesi Alper Taş Trabzon'da: "Seçimde Sandıkta Alamadığınız İstanbul'u Şimdi Hileyle Hurdayla Almaya Çalışıyorsunuz"

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, Trabzon'da, "23 yıldır bu memlekette bu kadar pürü pak mısınız? 23 yıldır sizin belediyelerinizde istismar yok mu? Rüşvet yok mu? Yolsuzluk yok mu? Gidin AKP'nin yönetildiği belediyelere bakın. Bütün halk onların yolsuzluklarını konuşuyor. ve insafsızlar ve vicdansızlar bu konuda bulmuşsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni İstanbul'u sizden almış diye seçimde sandıkta alamadığınız İstanbul'u şimdi hileyle hurdayla almaya çalışıyorsunuz" dedi.

SOL Parti Trabzon Tonya İlçe Başkanlığı tarafadından ilçe merkezinde düzenlenen mitinge, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, SOL Parti Trabzon yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taş, 12 Eylül faşist darbesinin 45. yılında, 12 Eylül'ün konuşulmaması halinde bugünün anlaşılamayacağını, maalesef 12 Eylül zihniyetinin, darbeci zihniyetin hala daha sürdüğünü söyledi.

Alper Taş, "12 Eylül'cülerin yol verdikleri yol açtıkları siyasal islamcılar bugün iktidarda, 12 Eylül generalleri mezarda ama 12 Eylül'cülerin fikirleri bugün AKP, MHP'liyle iktidarda. Satacaklar hiçbir şey kalmadı. Halkın ortak mülkiyetlerini sattılar. Gözden çıkardılar. Yabancı ve yerli işbirlikçilere ucuzdan sattılar. Satacakları bir şey kalmadı. Şimdi de gözlerini bizim ormanlarımıza, sularımıza, meralarımıza dikmiş vaziyetteler" diye konuştu.

Diyanet bütçesinin diğer alanların bütçesini aştığını, İmam Hatiplerin adeta zorunlu okullar haline getirildiğini, laikliğin önemli oranda tasfiye edildiğini ifade eden Taş, "Bize öteki dünyayı gösterenler bu dünyada bakın bu dünyada mal, mülk biriktirmeye doyamıyorlar arkadaşlar. Zenginleşmeye doyamıyorlar. Çünkü bunların dini imanı para. Çünkü bunların ahlakı yok. Çünkü bunların maneviyatı yok. Türkiye toplumunun maneviyatı ve değerleri en çok bu iktidar döneminde tüketildi arkadaşlar. Düşünün soruyorum size devrimcilerin bu memlekette güçlü olduğu dönemlerde Türkiye toplumu bu kadar ahlaksız mıydı? Bu kadar değersiz miydi? Maneviyatı bu derece düşürülmüş müydü? İşte devrimciler, işte sol sadece maddi yoksullaşmaya değil manevi yoksullaşmaya karşı da bir panzehirdir. Sonsuz bir Türkiye istediler soluksuz bir Türkiye yarattılar, vicdansız bir Türkiye yarattılar, ahlaksız bir Türkiye yarattılar" değerlendirmesini yaptı.

"Bir tarafta DEM'le barış yaparken diğer taraftan muhalefete ve CHP'ye savaş ilan etmiş vaziyetteler"

AK Parti'nin DEM Parti ile işbirliği yaparken CHP'ye savaş açtığını ifade eden Alper Taş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın ülkemiz bir yangın yeri. Ciğerlerimiz yanıyor, vicdanlarımız yanıyor, ormanlarımız yanıyor. İnsanlarımız yanıyor, çarşı pazar yanıyor. İş yok, AŞ yok, adalet yok, eğitim yok. Emeklilerin en huzurlu olması gereken çağda en huzursuz dönemlerini yaşıyor. Kadın cinayetleri, tacizleri, tecavüzleri artarak devam ediyor. Gençlerimiz geleceğine inanmıyor. Geleceksiz bir biçimde kaderli bir biçimde kendi kaderini yaşamaya devam ediyor. Çay para etmiyor, fındık para etmiyor, tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş arkadaşlar. Yok, yok, yok, maalesef yok. Hiçbir şey yok, adalet yok, demokrasi yok, eşitlik yok, özgürlük yok yok maalesef. Dert çok ama derman yok. Halkın dertlerini dinleyecek, halkın dertlerine çözüm sunacak bir iktidar yok sevgili arkadaşlar. 23 yıldır bu ülkeyi yönettiniz. Ayakkabı kutuları da duyduk, gördük. Melih Gökçek'leri de gördük, bakanlarınızı da gördük. 23 yıldır bu memlekette bu kadar pürü pak mısınız? 23 yıldır sizin belediyelerinizde istismar yok mu? Rüşvet yok mu? Yolsuzluk yok mu? Gidin AKP'nin yönetildiği belediyelere bakın. AKP'nin yönettiği belediyelere bakın. Bütün halk onların yolsuzluklarını konuşuyor. ve insafsızlar ve vicdansızlar bu konuda bulmuşsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni İstanbul'u sizden almış diye seçimde sandıkta alamadığınız İstanbul'u şimdi hileyle hurdayla almaya çalışıyorsunuz. Ayıptır günahtır.

Keşke öyle delikanlı savcılar olsaydı da İtalya'da olduğu gibi tepeden aşağı kim varsa gözünün yaşına bakmadan herkesi mahkemenin karşısına çıkarsa da hesap sorsalardı. Bunu istiyoruz. Yargıdan bunu istiyoruz. Hakimler, savcılar, adalet için önce siz adaletli olmalısınız. Bu iktidarın stratejisi ne sevgili arkadaşlar? Yönetemiyorlar. Hikayeleri bitti. Toplumun halkın hiçbir sorununa gerçek sorununa çözüm üretmiyorlar, üretemiyorlar. Onlar bu dağları, oraları talan etmekle meşgul Mehmet Cengiz'leri doyurmaya çalışıyorlar. Onların işi o. Muhalefeti yani 31 Mart'ta kendisine kaybettiren muhalefeti parçalamak istiyorlar. Bir tarafta DEM'le barış yaparken diğer taraftan muhalefete ve CHP'ye savaş ilan etmiş vaziyetteler."