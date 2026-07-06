Sol Parti Pm Üyesi Aydın: "Orta Doğu Yeniden Şekillendiriliyor, Türkiye Bu Sürecin Dışında Değil"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa Belediyesi tarafından düzenlenen " Türkiye'de ve Dünyada Neler Oluyor?" panelinde konuşan SOL Parti PM Üyesi Yaşar Aydın, kapitalizmin uzun süredir derin bir kriz yaşadığını, bu krizin aşılma yöntemlerinin Türkiye'yi doğrudan etkilediğini belirterek, "ABD'nin asıl rakibi Çin. Asya'ya yönelmeden önce Orta Doğu'yu yeniden düzenlemeye çalışıyor. Türkiye de bu yeniden şekillenen sürecin dışında değil" dedi.

Aydın, Hopa Belediyesi tarafından düzenlenen "Türkiye'de ve Dünyada Neler Oluyor?" panelinde yaptığı konuşmada, herkese bir dünya fotoğrafı çizildiğini, bu dünya fotoğrafta ABD'nin etrafında yeniden şekillenen bir sürecin tanımlandığını ifade etti.

Kapitalizmin önemli bir kriz yaşadığını ve bu krizden çıkamadığını söyleyen Aydın, şunları kaydetti:

"Ama bu kriz, yani Amerika ne yaparsa yapsın, isterse batsın, bizi doğrudan ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren, bu krizin bize doğrudan yansımasıdır. Çünkü kapitalizmin krizini çözme yöntemi, Türkiye'yi doğrudan etkiliyor."

Aslında 24 yıl önce iktidara gelen, 25 yıl önce kurulan AKP de böyle bir kriz ortamında ortaya çıktı. Hatırlayın; Türkiye'nin kaderidir, 1950'lerden bu yana ABD emperyalizmi ya da kapitalizm her krize girdiğinde, bu krizleri aşmak için çeşitli hamleler yaptı. Kapitalist sistem her kırılma döneminde yeni yönelimlere girdi ve Türkiye siyaseti de bu yönelimlere göre şekillendi. 1950'de böyleydi, 1960'ların sonunda yine böyleydi. 1980 darbesi de bu kırılmanın sonuçlarından biriydi. Siyasal İslam'ın yükselişi de bunun bir parçasıydı. En son 2000'li yılların başında yaşadığımız süreçte, Yeşil Kuşak Projesi'nin Büyük Orta Doğu Projesi'ne dönüştüğü dönemde Türkiye de bu kırılmanın bir parçası olarak konumlandırıldı ve AKP de bu süreçten doğdu.

"ABD'NİN ASIL RAKİBİ ÇİN"

Geçen 25 yıl içinde bu kriz aslında çözülemedi; aksine daha da derinleşti. Çok uzağa gitmeyelim, yaklaşık iki yıl önce Orta Doğu'da yeni bir süreç yaşanmaya başladı. Elbette öncesinde de bölgede pek çok gelişme vardı. Filistin'de bir saldırı yaşandı; en azından böyle olduğu iddia edildi. Ardından İsrail, Gazze başta olmak üzere Filistin'e yönelik saldırılar başlattı ve biz bu süreci izlemeye başladık. İlk etapta bu saldırılar bir karşılık verme ya da intikam girişimi gibi görünüyordu. Ancak çok geçmeden bunun, Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmeye yönelik yeni bir stratejik hamle olduğu görüldü. Sonrasında Suriye, ardından Irak gündeme geldi. İran ise bu sürecin fotoğrafını bize gösterdi. Bir anda Suriye rejimi yıkıldı. Hatırlarsanız, Hopa'da da sıkça gördüğümüz çift kabin araçlarla gelen silahlı gruplar, koca Esad yönetimini devirdi. Aynı çift kabin araçlarla saraya girdiler ve neredeyse tek kurşun atmadan iktidarı ele geçirdiler. Bunun plansız gerçekleştiğini söylemek mümkün değil. Bu, Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesine yönelik planın bir parçasıydı. ABD, Orta Doğu'yu yeniden dizayn etti. Ancak asıl rakibi Çin. Çin'le rekabet ediyor, Çin'le mücadele ediyor. Asya'ya yönelmeden önce Avrupa'yı, özellikle Rusya'yı sınırlandırmak ve Orta Doğu'yu yeniden düzenlemek zorunda olduğunu düşünüyor. Asya'ya yönelmeden önce Orta Doğu'yu yeniden düzenlemeye çalışıyor. Türkiye de bu yeniden şekillenen sürecin dışında değil."