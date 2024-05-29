Solingen Katliamı Kurbanları Amasya'da Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Solingen Katliamı Kurbanları Amasya'da Anıldı

Solingen Katliamı Kurbanları Amasya\'da Anıldı

Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan 5 Türk'ün Amasya'daki mezarları başında dualarla anıldı. 'Bilge Ana' Mevlüde Genç'in ölümünün ikinci yılında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

29.05.2024 14:59  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan 5 Türk Amasya'daki mezarları başında dualarla anıldı. Onların acısını bağrına basıp yıllardır verdiği dostluk mesajlarıyla bilinen 'Bilge Ana' Mevlüde Genç de ölümünün ikinci yılında unutulmadı.

Kundaklanan evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk için, facianın 31. yıl dönümünde Taşova'ya bağlı Mercimek köyünde anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, "Ne yazık ki bu acı olayda merhum Mevlüde teyzemiz ve Durmuş amcamızın kızları Gürsün İnce ve Hatice Genç, torunları Saime, Hülya Genç ile yeğenleri Gülistan Öztürk hayatlarını kaybetti. Kendilerine bir kez daha devletimiz adına ilçe kaymakamı olarak Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Durmuş Genç ile görüntülü görüşen Kaymakam Kılıç, "Mevlüde teyzemizi, kardeşlerimizi ve ablalarımızı andık. Türk Milleti'nin kalbinde yaşayacaklar, unutulmayacaklar. Mevlüde teyzemizin kin ve nefret söylemlerinde bulunmaması, dostluk ve kardeşlik söylemlerinde bulunması hem bizim devletimiz tarafından hem de Alman devleti tarafından takdirle karşılandı. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

Programa Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Genç ailesi yakınları, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Solingen, Almanya, Amasya, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Solingen Katliamı Kurbanları Amasya'da Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 16:11:58. #1.12#
SON DAKİKA: Solingen Katliamı Kurbanları Amasya'da Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement