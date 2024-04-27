SOLOTÜRK ekibi Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

SOLOTÜRK ekibi Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı'nı ziyaret etti

SOLOTÜRK ekibi Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı\'nı ziyaret etti

Çanakkale'de 3 gün boyunca gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti. Pilotlar, imzaladıkları Şehitler Abidesi yakınında havada çekilmiş fotoğrafı takdim etti. Başkan Kaşdemir, ekibe teşekkür etti.

27.04.2024 11:27
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Çanakkale'de 3 gün boyunca gösteri uçuşu gerçekleştirerek, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatan SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti. SOLOTÜRK Pilotları Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Yasin Dikkule, Alan Başkanı Kaşdemir'e, imzaladıkları Şehitler Abidesi yakınında havada çekilmiş olan fotoğrafı takdim etti.

Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 24-25 Nisan Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümü anma törenleri programları kapsamında, Çanakkale ve Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu gerçekleştirerek, Çanakkale halkına ve Türkiye'nin dört bir noktasından kente ve Tarihi Yarımadaya gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatan SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti. SOLOTÜRK Pilotları Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Yasin Dikkule, Alan Başkanı Kaşdemir'e, imzaladıkları Şehitler Abidesi yakınında havada çekilmiş olan fotoğrafı takdim etti. Başkan Kaşdemir, SOLOTÜRK ekibine teşekkür etti.

Ziyarete ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Gökyüzünün Kartalları SOLOTÜRK ekibi ziyaretimize geldiler. 3 gün boyunca Çanakkale olarak bizlere gurur ve heyecan dolu zamanlar yaşattılar. Şehitler Abidesi yakınında havada çekilmiş olan fotoğrafı imzalayıp bize takdim etmelerine çok sevindim ve hemen başucuma koydum. Yine görüşeceğiz ve onları Çanakkale'de misafir edeceğiz. Onlar da Çanakkale'de uçmaktan çok keyif almışlar. İyi ki varlar" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SOLOTÜRK ekibi Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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