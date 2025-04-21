SOLOTÜRK ekibinden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir\'e ziyaret

Çanakkale'de 3 gün boyunca gösteri uçuşu gerçekleştirerek, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak olan SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti. SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Murat Bakıcı, Binbaşı M. Erhan Aydemir, Üsteğmen Ş. Alper Şen ve Hava Harekat Astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı, Alan Başkanı Kaşdemir'e imzaladıkları Şehitler Abidesi yakınında havada çekilmiş olan fotoğrafı takdim etti.

SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 24-25 Nisan Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü anma törenleri programları çerçevesinde, Çanakkale ve Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Çanakkale halkına ve Türkiye'nin dört bir noktasından kente ve Tarihi Yarımadaya gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti. Alan Başkanı Kaşdemir, SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Murat Bakıcı, Binbaşı M. Erhan Aydemir, Üsteğmen Ş. Alper Şen ve Hava Harekat Astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı'na minyatür Şehitler Abidesi maketi takdim etti.

SOLOTÜRK pilotları ise Başkan Kaşdemir'e imzaladıkları Şehitler Abidesi yakınında havadan çekilmiş olan fotoğrafı hediye etti. - ÇANAKKALE