Soma B Termik Santrali icra satışında ilk ihaleye teklif çıkmadı - Son Dakika
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Soma B Termik Santrali icra satışında ilk ihaleye teklif çıkmadı

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Soma B Termik Santrali icra satışında ilk ihaleye teklif çıkmadı
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YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma B Termik Santrali'nin ilk icra artırmasına teklif gelmediğini hatırlatarak önümüzdeki ihaleye TKİ'nin girmesini istedi. Santralin TKİ'ye olan borcu faiziyle 20 milyar lirayı aşarken yaklaşık bin 150 çalışan ve ilçe esnafı belirsizlikten etkileniyor.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA)- YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma B Termik Santrali'nin ilk icra artırmasına teklif gelmediğini hatırlatarak, "Hiç değilse önümüzdeki ihaleye TKİ girsin ve burayı alsın. Yatırım yapsın, baca gazı filtresini taksın ve çalıştırmaya başlasın" dedi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve YENİ Parti Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ile birlikte Soma B Termik Santrali önünde açıklama yaptı. Bakırlıoğlu, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 20 milyar lirayı aşan borcu nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarılan santralin geleceğinin Soma açısından kritik olduğunu söyledi.

Soma B Termik Santrali, 2015 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından gerçekleştirilen ihalede 685,5 milyon dolarlık teklifle Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmişti. Santral, 22 Haziran 2015 tarihinde Konya Şeker'e devredildi. Altı üniteden oluşan ve toplam 990 megavat kurulu güce sahip tesisin kömürü ise TKİ'nin Ege Linyitleri İşletmesi'nden karşılanıyor.

Santralin özelleştirilmesine ilişkin geçmişte de karşı çıktıklarını belirten Bakırlıoğlu, özelleştirme sonrasında santralde gerekli yatırımların yapılmadığını öne sürdü. Bakırlıoğlu, santralin bakım ve çevre yatırımlarının yeterince yapılmadığını, baca gazı filtresi konusunda da gerekli adımların atılmadığını savundu.

Bakırlıoğlu, santralin TKİ'ye olan borcunun faiziyle birlikte 20 milyar lirayı aştığını ve bu nedenle icra sürecinin başlatıldığını söyledi.

"SOMA'NIN EKONOMİSİNİN CAN DAMARI"

Soma B Termik Santrali'nin yalnızca bir elektrik üretim tesisi olmadığını, ilçenin ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu, santralin uzun süre devre dışı kalmasının ilçede zincirleme ekonomik sorunlara yol açtığını söyledi.

Santralde yaklaşık bin 150 çalışanın bulunduğunu belirten Bakırlıoğlu, çalışanların yanı sıra santrale kömür sağlayan maden işletmelerinin, kamyoncuların, nakliyecilerin ve ilçe esnafının da yaşanan belirsizlikten etkilendiğini belirterek, "Burası Soma'nın, 110 bin nüfuslu Soma'nın can damarı" ifadelerini kullandı.

İLK İHALEYE TEKLİF ÇIKMADI

Soma B Termik Santrali'nin icra yoluyla satış süreci ağustos ayında netleşmiş, santral ve taşınmazları için bilirkişi tarafından 13,8 milyar lira değer belirlenmişti. İlk artırma 7-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ancak ilk artırma teklif gelmeden tamamlandı. Santral için ikinci artırmanın 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

"TKİ BURAYI ALSIN"

Bakırlıoğlu,yaşanan sürecin ardından çözüm olarak kamu tarafından santralin satın alınması ya da kamulaştırılması çağrısında bulunarak, "Aylardan beri şunu söylüyoruz: Enerji Bakanlığı, burayı kamulaştırın. Buranın kamulaştırılması gerekli. TKİ'nin 20 milyarın üzerinde alacağı olduğu söylenmekte. Hiç değilse önümüzdeki ihaleye TKİ girsin ve burasını alsın" dedi.

Kaynak: ANKA
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