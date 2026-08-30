Soma’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cengiz Topel Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne fener alayı ve ardından düzenlenen konserle coşkuyla kutlandı.

Soma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalara Soma Kaymakamı Ünal Koç, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Vidinel, Soma Emniyet Müdürü Umut Er, resmi daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kutlamalar kapsamında Cengiz Topel Meydanı'nda bir araya gelen yurttaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle fener alayında yer aldı. Caddelerde bayraklar ve marşlar eşliğinde ilerleyen kortej, Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Atatürk ve Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüşe yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüş Millet Bahçesi'nde sona erdi.

Yürüyüşün ardından Millet Bahçesi'nde konser düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte belediye bünyesinde görev yapan sanatçılar sahne aldı. Seslendirilen şarkılarla yurttaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Etkinlikler boyunca Türk bayraklarıyla alanı dolduran Somalılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü hep birlikte kutladı.