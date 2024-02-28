Soma\'da Gazi ve Şehit Yakınlarına Minnet İndirimi Kampanyası

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Manisa'nın Soma ilçesinde gazi ve şehit yakınları için minnet indirimi kampanyası hayata geçiriliyor. Başlatılacak olan kampanya ile gazi ve şehit ailelerine ilçede faaliyet gösteren anlaşmalı iş yerlerinden yapacakları her türlü alışverişlerinde en az yüzde 10 indirim uygulanacak. Hayata geçirilecek olan projenin sadece ilçede değil bütün bölgede yayılması amaçlanıyor.

Manisa'da, Soma Kaymakamlığı ile Soma Ticaret ve Sanayi Odası arasında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının ticari ve esnaf işletmelerinin sağlayacağı mal ve hizmet alımlarından indirimli olarak faydalanmalarına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında; ticari ve esnaf işletmelerinin şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik minnet indirimi uygulamaya teşvik edilmesini ve bu sayede şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplumsal alanda tanışlığının arttırılması ve gerekli ilgi ve saygının tesis edilmesini sağlamak amacıyla imzalandı.

Soma Ticaret ve Sanayi Odası, bu protokol ile oda üyelerini teşvik ederek, protokole dahil olan işletmelere ait bilgileri kaydederek aylık olarak Soma Kaymakamlığı'na bildirecek. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları tarafından yapılacak alışveriş ve hizmet alımlarında malın net satış değerinde ve net hizmet alım değerinde en az yüzde 10 oranında minnet indirimi ve bu indirime ek olarak her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ekstra indirim uygulanacak. Protokol kapsamına girmek ve protokol kapsamında minnet indirimi uygulamak isteyen işyerlerinin Soma Ticaret ve Sanayi Odası'na bildirimde bulunmaları gerektiği, üyelerin istedikleri takdirde protokol kapsamından çıkabileceği bildirildi.

"Bu kampanya maddiyatla ilgili değil"

Kaymakam Fatih Akkaya; "Bizler 18 Mart'ta çelenk koyuyoruz, konuşmalarımızı yapıyoruz şiirlerimizi okuyoruz evlerimize dağılıyoruz. 19 Eylül'de de gazilerimiz ile ilgili mezarlık ziyaretimizi yapıyoruz dualarımızı ediyoruz evlerimize dağılıyoruz. Onun dışında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız personeli, emniyet ve jandarmamız yıl boyu ziyaretler gerçekleştiriyorlar ama Soma halkı sanki bundan bihaber yaşıyor, evet biliyorlar bizim şehrimizde gazilerimiz yaşıyor, şehit ailelerimiz yaşıyor ama bunu günlük hayatın bir parçası olarak yaşayamıyorlar. Bunu yaşatmak için biz Ticaret Odamız ve Esnaf Odamızla şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, dernek başkanları ile beraber eyleme geçelim dedik ve kampanyamızı bugün başlatıyoruz. Biz Soma'da hizmet veren bütün dükkanlarımızı ve alışveriş merkezlerimizi bu projelerimize ortak ederek bu toplumsal bilinci arttırmaya çalışıyoruz. Evet, 'Vatan Size Minnettardır' biz minnetimizi böyle göstermeye çalışacağız. Sadece özel günlerde değil diğer günlerde de bunu hissettirmemiz lazım. Başlatacağımız kampanya bir indirim kampanyası bütün anlaşmalı iş yerlerimizle gazilerimiz ve şehit ailelerimize özel en yüzde 10 indirim uygulanacak. Bu uygulamayı hayata geçirmemizin sebebi gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın maddi durumları kötü olduğu için değil onlarında ihtiyacı var bilinirliklerinin arttırılmasına, duyulan saygının güçlenmesine toplumda nesilden nesle bu kahramanlık hikayelerinin aktarılmasına ihtiyacımız olduğu için. Tekrar altını çizmek istiyorum bu kampanya maddiyatla alakalı değil maneviyat ve vatanseverlik sevgimizi arttırmak için hayata geçirdiğimiz bir projedir. Bu fikrin hayata geçmesinde destek olan başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kırkağaç ile de görüşülecek

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan ise, "Bizde bu kampanyanın bütün esnaflara yayılması için de Esnaf Odası Başkanımız Ali Ayan ile birlikte bu çalışmayı güçlü bir şekilde yapacağız. Zaten hiç şüphem yok ki hiçbir esnafımız böyle bir uygulamaya kayıtsız kalmayacaktır ve kısa sürede de Somamızdaki tüm esnaflara yayılacaktır. Hatta Kırkağaç ilçemiz de bize bağlı bir oda olduğu için bu projemizi önümüzdeki haftalarda Kırkağaç Kaymakamımız ile de görüşüp orada da bu kampanyayı başlatmayı düşünüyorum. Şimdiden hayırlı olsun emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Ayan da şunları söyledi: "Şehit ve gazilerimize olan minnetimiz sözlerle ifade edilemeyecek kadar büyük. Bu nedenle bu düşünce ve eyleme geçilmesi çok güzel. Tekrarlamak istiyorum bu bir maddiyat değil minnet indirimidir. Bunun içinde herkesin gönülden katılacağını düşünüyorum. Biz de bu kampanyanın çalışan destekçileri olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da protokolün hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA