Soma'da İşçi Sağlığı Sempozyumu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Soma'da İşçi Sağlığı Sempozyumu

Geniş Video İzle

İlhan Çolak, 14-15 Mayıs'ta Soma'da maden iş yerlerinde iş güvenliğini ele alacak sempozyuma davet etti.

06.05.2025 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) – Türkiye Maden Mühendisleri Odası Manisa Temsilcisi İlhan Çolak, 14-15 Mayıs'ta Soma'da düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Maden İş Yerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu"na tüm sektör paydaşlarını ve ilgilileri davet etti.

Çolak, yaptığı açıklamada, maden iş yerlerinde hayati önem taşıyan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun ele alınacağı uluslararası sempozyum için tüm ilgilileri Soma'ya davet etti.

Sempozyumun, madencilik alanında çalışanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanması adına bir platform olacağını belirten Çolak, "14-15 Mayıs'ta  Soma'da düzenlenecek olan Uluslararası Maden İş Yerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'na bütün herkesi bekliyorum" ifadesini kullandı.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında uluslararası düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımının hedeflendiği sempozyumun, özellikle madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu Soma bölgesinde düzenlendiğine dikkati çeken Çolak, sempozyumun bu alandaki farkındalığı artıracağına ve yeni yaklaşımların geliştirilmesine zemin hazırlayacağına inandığını belirtti.

Kaynak: ANKA

İlhan Çolak, Sempozyum, Türkiye, Manisa, Sağlık, Eğitim, Maden, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soma'da İşçi Sağlığı Sempozyumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Davutoğlu’na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?
İsmail Kartal’ın Persepolis’i Süper Lig’in yıldız isimleriye anlaştı İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriye anlaştı
’Yemek kartı istedim vermediler’ diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı 'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı
Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı
Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi
Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti
İstanbul’da inşaat işçileri arasında kavga Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar
Herkesin hayalini kurduğu ülke İsviçre’de enflasyon sıfıra indi Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi
Saldırgan, Özgür Özel’i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Atatürk’ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı Atatürk'ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 13:34:08. #7.13#
SON DAKİKA: Soma'da İşçi Sağlığı Sempozyumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.