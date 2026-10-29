Soma'da maaşlarını bekleyen İmbat işçileri Cumhuriyet Bayramı'nı alanda kutladı - Son Dakika
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Soma'da maaşlarını bekleyen İmbat işçileri Cumhuriyet Bayramı'nı alanda kutladı

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Soma\'da maaşlarını bekleyen İmbat işçileri Cumhuriyet Bayramı\'nı alanda kutladı
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Soma'da İmbat Madencilik işçileri, maaş ve alacakları için sürdürdükleri eylemin üçüncü gününde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ankara yürüyüşü Kırkağaç Boğazı'nda durdurulan işçiler direniş alanına dönerken, alacakları ödenene kadar mücadele sürecek.

(MANİSA- ESKİŞEHİR)-  Manisa'nın Soma ilçesinde maaş ve alacaklarının ödenmesi için direnişlerini sürdüren madenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı eylem alanında kutlarken, taleplerinin karşılanması için yetkililere çağrıda bulundu. Eskişehir'de ise Zeybek Kulübü üyeleri Ulus Anıtı'nda vatandaşlarla birlikte Harmandalı oynayarak Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.

Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik işçileri, ödenmeyen maaş ve geçmiş dönem alacaklarının tahsili talebiyle başlattıkları eylemin üçüncü gününde Kırkağaç'taki dinlenme tesisleri bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası yöneticilerinin de katıldığı eylemde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı altında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Sendika temsilcileri ve işçiler, aylardır ödenmeyen ücretler, ikramiye ve diğer alacaklar nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getirirken, İmbat Madencilik'in Torku'dan yaklaşık 1,4 milyar lira alacağı bulunduğunu ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini savundu. Soma havzasında artan işsizliğe de dikkat çeken madenciler, maaşların düzenli ödenmesini, termik santralin yeniden faaliyete geçmesini ve istihdam sorunlarının çözülmesini istedi.

Ankara'ya yürümek isteyen ancak Kırkağaç Boğazı'nda durdurulan işçiler, jandarmanın yağışlı hava nedeniyle yürüyüşe izin vermemesi üzerine direniş alanına döndü. Sendika yöneticileri, yürüyüş girişimi sırasında biber gazı kullanıldığı ve işçilere orantısız güç uygulandığı iddialarını da gündeme getirirken, madenciler alacakları ödenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.

Eskişehir'de ise Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir Zeybek Kulübü üyeleri, Ulus Anıtı'nda zeybek gösterisi gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşların ilgiyle izlediği gösteri, izleyenlerden beğeni topladı. Gösterinin ardından kulüp üyeleri vatandaşları da davet ederek hep birlikte Harmandalı oynadı.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Bayramıİmbat MadencilikEkonomiAnkaraGüncelYerelSomaSon Dakika

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