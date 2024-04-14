Madende feci kaza! Ölen işçiyle ilgili kahreden detay - Son Dakika
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Yerel

Madende feci kaza! Ölen işçiyle ilgili kahreden detay

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Manisa Soma'da özel bir maden ocağında tambura sıkışan 41 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Feci iş kazasında can veren iki çocuk babası işçinin emekliliğine kısa bir zaman kaldığının ortaya çıkması ise yürek yaktı.

14.04.2024 11:33  Güncelleme: 11:35
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Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir kömür maden ocağında yaşanan iş kazasında işçi Halit Gürpınar (41) hayatını kaybetti.

EMEKLİLİĞİNE ÇOK AZ KALMIŞTI

Adilköy Mahallesi'nde bulunan Yeni Anadolu Madencilik'e ait maden ocağında dün saat 18.00 sularında 41 yaşındaki Gürpınar tambura sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının çağrısı üzerine maden ocağına sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve iki çocuk babası olan Gürpınar'ın emekliliğine kısa bir zaman kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili emniyet güçleri tarafında soruşturma başlattı.

Soma'da maden kazası! 1 işçi can verdi
Madende feci kaza! Ölen işçiyle ilgili kahreden detay
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Madende feci kaza! Ölen işçiyle ilgili kahreden detay - Son Dakika

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