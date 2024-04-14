Madende feci kaza! Ölen işçiyle ilgili kahreden detay

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Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir kömür maden ocağında yaşanan iş kazasında işçi Halit Gürpınar (41) hayatını kaybetti.

EMEKLİLİĞİNE ÇOK AZ KALMIŞTI

Adilköy Mahallesi'nde bulunan Yeni Anadolu Madencilik'e ait maden ocağında dün saat 18.00 sularında 41 yaşındaki Gürpınar tambura sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının çağrısı üzerine maden ocağına sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve iki çocuk babası olan Gürpınar'ın emekliliğine kısa bir zaman kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili emniyet güçleri tarafında soruşturma başlattı.