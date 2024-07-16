Soma'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor - Son Dakika
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Soma'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor ve kontrol altına alınamıyor. Yangınla mücadele eden ekipler, gece vakti olması ve havadan destek alamamaları nedeniyle zorlanıyor. Yaklaşık 150-200 hektarlık bir alanın yandığı tahmin ediliyor.

16.07.2024 03:58  Güncelleme: 04:19
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(MANİSA) – Manisa'nın Soma ilçesinde öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınla ilgili Soma Belediye Başkanı Serkan Okur, "Gece vakti olması ve havadan destek alamadığımız için zorlanıyoruz. Orman Bölge Müdürümüzün verdiği bilgiye göre yaklaşık 150-200 hektar bir alanın yandığı konuşuluyor" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde Deniş Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 12.18'de çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken yangına müdahale ekiplerine takviye yapıldı.

Yangına gün boyu 6 uçak, 12 helikopter (1 adet gece helikopteri dahil) olmak üzere 18 adet hava aracı, 65 arazöz, 21 su ikmali aracı, 4 dozer ve 6 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Hava araçlarının gündoğumu ile birlikte yeniden çalışmaya devam etmesi beklenirken, yangın bölgesinde ve çevresinde incelemeler yapan Soma Belediye Başkanı Serkan Okur, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Yangını kontrol altına almakta biraz zorlanıyoruz"

Yangın söndürme çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Başkan Okur, şöyle konuştu:

"Yangın öğle saatlerinde Çerkez Sultaniye Mahallesi'nde başladı. Maalesef rüzgarın da şiddetli olması nedeniyle kısa sürede önce Tekeli Işıklar Mahallesi'ne oradan da Bayat Mahallesi'ne doğru ilerledi. Ekiplerimiz, yangına en kısa sürede müdahale etmelerine rağmen rüzgarın çok şiddetli olması nedeniyle çok farklı alanlardan ortaya çıkması ekiplerimizin işini zorlaştırdı. Şu anda Bayat Mahallemizdeyiz. Mahallemiz tamamen boşaltılmış durumda. Bir ara yangın Bayat Mahallemize 200 metre kadar yaklaştı. Ancak gerek Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gerek orman işletme itfaiye ekiplerinin acil müdahalesi ile köyü güvenli bir alanda tutmuş olduk Şu anda köyümüzde can ve mal güvenliği sağlanmış durumda. Aynı zamanda Tekeli Işıklar mahallesini de tahliye ettik. Orada da vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmış durumda. Ancak şu anda yangın, karşımızdaki tepede ve tepenin arka tarafında yoğun bir şekilde devam ediyor ve henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Özelikle gece vakti olması, ekiplerin yangına müdahalesini zorlaştırıyor. Havadan da destek alamadığımız için yangını kontrol altına almakta biraz zorlanıyoruz."

"Havanın aydınlanmasıyla birlikte yanan alanların ne kadar olduğu daha da net anlaşılacak"

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 200 hektarlık alanın yandığını kaydeden Okur, şunları söyledi:

"Orman Bölge Müdürümüzün verdiği bilgiye göre verimli orman alanı olarak yaklaşık 150-200 hektar bir alanın yandığı konuşuluyor şu anda. Ama tabii tam ölçümler henüz yapılabilmiş değil. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yanan alanların ne kadar olduğu daha da net anlaşılacak. Şu anda yangının neyden kaynaklı olduğunu da henüz net bilemiyoruz. Bunun tespiti de yapılabilmiş değil. Bütün konsantrasyonumuzla yangını söndürmeye en azından farklı alanlara sıçramasını engellemeye odaklamış durumdayız."

"Yangın tehlikesine karşı biraz daha duyarlı ve dikkatli olalım"

Son dönemde kritik seviyelere ulaşan yangınlara ilişkin vatandaşlara 'dikkatli olun' çağrısında bulunan Başkan Okur, şu ifadeleri kullandı:

"Havalar çok sıcak. Yangının en önemli sebeplerinden birisi… Kuraklık ülkemizi özellikle Ege Bölgesini tehdit eden bir durum. Bu kadar kurak bir bölgede hava sıcaklığının bu kadar yüksek olduğu bir noktada vatandaşlarımız da biraz sorumsuzca ve bilinçsizce hareket edince maalesef böyle yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Haber vermeden anız yakılması, gelişigüzel piknik yapılması, piknik sonrası yaktığımız mangal ateşlerini söndürmemek veya yolculuk anında arabadan atılabilecek bir izmarit bile böyle yangınlara sebep olabilir ve bizim de ciğerlerimiz yanıyor. Çok üzülüyoruz. Dolayısıyla bir belediye başkanı olarak vatandaşlardan talebim, yangına ve yangın tehlikesine karşı biraz daha duyarlı ve dikkatli olalım. Yetkililerin belirlediği tedbirlere harfiyen uyalım."

Soma\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Soma'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor - Son Dakika

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