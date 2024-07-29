Somali Büyükelçisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Somali Büyükelçisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Somali Büyükelçisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni ziyaret etti. Büyükelçi, üniversitenin potansiyelinin beklenenden daha yüksek olduğunu belirterek, Türkiye-Somali ilişkilerinin gelişmesinde ikili iş birliklerinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ise Somali Büyükelçisi'ne teşekkür ederek, üniversitenin uluslararası çıkarları koruma ve Türkiye-Somali iş birliğine destek sağlama konusunda hazır olduklarını belirtti.

29.07.2024 11:22
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Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması kapsamında, akademik altyapı ve iş birliğini güçlendirmek amacı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini ziyaret etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü misafirliğinde iki gün sürece Teknopark, akademik birimler, laboratuvarlar, üniversitenin şehir-sanayi-ekonomi alanlarındaki etkileşim merkezleri ve akademisyenlerini ziyaret eden Somali Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed; Üniversitenin potansiyelinin beklediğinin çok üstünde olduğunu dile getirerek, Türkiye-Somali ilişkilerinin gelişmesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ikili iş birliklerinden mutlu olacaklarını belirtti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ziyaretle ilgili: "Ülkemizin milli çıkarları doğrultusunda kardeş ülke Somali ile imzalanan, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek, uluslararası çıkarlarımızı koruyarak, güçlü ve büyük bir Türkiye Cumhuriyeti için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Akademik ve bilimsel olarak, imkanlarımızı en uygun şekilde kullanacak, bilimin ışığında, Türkiye-Somali iş birliğine destek vereceğiz. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye, tüm mazlum coğrafyaların umudu, dünya barışının teminatıdır. Yüzyıllar öncesinden başlayan Türkiye-Somali ilişkilerinin devamına vereceğimiz her destek, gelecek nesillerimize olumlu bir yatırım olacaktır. Yeni atanan Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. İlişkilerimiz güçlenerek daha da artacaktır. Devletimizin alacağı kararlar ışığında, her türlü akademik ve bilimsel altyapıyı, gerekli görülen alanlarda sunmaya hazırız. Sayın büyükelçi gerek ekonomik, gerek denizcilik ve gerek balıkçılık alanlarında istişarelerde bulundu. Üniversitemizi bu alanlarda daha da güçlendirdik. Devletimizin uluslararası çıkarları doğrultusunda tüm imkanlarımızı üst düzeyde kullanmaya hazırız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Somali Büyükelçisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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