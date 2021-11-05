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Son dakika haberleri... Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri küresel etkinliğe katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri küresel etkinliğe katıldı

05.11.2021 15:21

Son dakika habere göre Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri küresel etkinliğe katıldı Çalışan veya çalışmak isteyip de çocuğu olduğu için çalışamayan annelere destek olmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çocuk gelişim merkezleri modern eğitim metotlarıyla öne çıkıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri küresel etkinliğe katıldı

AYDIN - Çalışan veya çalışmak isteyip de çocuğu olduğu için çalışamayan annelere destek olmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çocuk gelişim merkezleri modern eğitim metotlarıyla öne çıkıyor. Çocuklar dün tüm dünya ile aynı günde gerçekleştirilen '4 Kasım Okul Dışarıda Günü' etkinliğiyle tüm günlerini özgürce ve çeşitli etkinlikler yaparak gelişim merkezinin dışında, doğada geçirdi.

Aydın Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi Müdürü Buse Hanife Muslu, 'Okul Dışarıda' etkinliğinin çocukların en azından bir günlerini hep birlikte dışarıda, açık havada keşfederek, araştırarak ve doğayı gözlemleyerek geçirmesi için düzenlenen bir küresel kampanya olduğunu söyledi. Etkinliği sonbahar kutlamasıyla birleştirdiklerini ifade eden Muslu, çocukların dışarıda birlikte sonbahar etkinliklerini yaptıklarını, halat çekme gibi serbest oyunlar oynadıklarını ve piknik yaptıklarını belirtti. Ayrıca sanat etkinlikleri, boyama çalışmaları gibi çeşitli etkinliklerin de dışarıda yapıldığını söyleyen Muslu, "Fakat biz bunu sadece bugünle sınırlandırmıyoruz. Eğitim felsefemiz olarak da her mevsimde her gün günümüzün bir parçasını dışarıda etkinlik yaparak geçiriyoruz" dedi.

Çocuklar Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nda doğayla iç içe

Aydın Tekstil Yaşam Alanı'ndaki çocuk gelişim merkezinin böylesi etkinlikler için uygun olduğunun altını çizen Muslu, "Burada tamamen doğayla iç içe bir ortamımız var. Çam ağaçları, çimenler Yani çocuklarımız burada özgürce istedikleri her şeyi yapabiliyor. Sadece etkinlik olarak değil, ağaç kabuklarının arasındaki böceklerin yuvalarını, çimlerde gezen salyangozları yaşayarak, keşfederek öğrenmiş oluyorlar. Bunun yanında çocuk gelişim merkezimizin hayvanları da var. Ördeğimiz ve hamsterlarımız var. Tavşanlarımız da gelecek. Çocuklarımız burada hayvan sevgisini, hayvan koruma bilincini öğrenerek yetişiyor" şeklinde konuştu.

Reggio Emilia eğitim felsefesi uygulanıyor

Çocuk gelişim merkezinde Reggio Emilia eğitim felsefesini baz alarak eğitim programını oluşturduklarını vurgulayan Muslu, "Bu felsefede çocuklar araştırarak, doğada keşfederek, doğal materyalleri kullanarak etkinliklerini yapıyor. Çocuklar aynı zamanda sorgulayarak, merak ederek, deneyimleyerek ve deney yöntemleriyle etkinliklerini yapıyor. Biz çocuklara bilgiyi hazır bir şekilde vermiyoruz. Çocuklar bilgiye ulaşmak için bir yol kat ediyor, biz onlara o yolu çiziyoruz. O yolda yürümek, o yola karşılaştıklarını keşfetmek onlara kalıyor. Gözlemleyerek ve keşfederek öğreniyorlar" dedi.

Amaç özgüveni yüksek çocuklar

Muslu sözlerine, "Burada anaokulu felsefesiyle hareket ediyoruz, fakat bir anaokulu değiliz. Biz çocuk gelişim merkezi olarak çocukların gelişimlerini gözlemleyerek, kaydederek onların gelişimlerini bir üst seviyeye taşımayı gaye edindik. Burada öğretmenlerimizle birlikte onların kendi başlarına birer birey olup özerklik kazanmaları, kendi duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmeleri ve özgüveni yüksek birer çocuk olabilmeleri için elimizden gelen tüm gelişimsel desteği sağlıyoruz" şeklinde devam etti.

Muslu son olarak istedikleri kalitede eğitim verebilmek için çocuk gelişim merkezinde dört öğretmen, iki asistan öğretmen, bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni, İngilizce öğretmeni, drama öğretmeni, ritim ve orff öğretmeni ile sportif beceri geliştirme öğretmeni bulunduğunu belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise çocuk gelişim merkezlerinde modern eğitim modellerini uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Son dakika haberleri... Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri küresel etkinliğe katıldı
Son dakika haberleri... Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri küresel etkinliğe katıldı
Son dakika haberleri... Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri küresel etkinliğe katıldı
Son dakika haberleri... Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri küresel etkinliğe katıldı
Son dakika haberleri... Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri küresel etkinliğe katıldı
Son dakika haberleri... Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri küresel etkinliğe katıldı
Son dakika haberleri... Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri küresel etkinliğe katıldı

Büyükşehir Belediyesi, Kasım, Muslu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri küresel etkinliğe katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezleri küresel etkinliğe katıldı - Son Dakika
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