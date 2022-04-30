Son Dakika | Bilecik'te bayram öncesi dilenci operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Bilecik'te bayram öncesi dilenci operasyonu

30.04.2022 11:52
Son Dakika | Bilecik'te bayram öncesi dilenci operasyonu

Son dakika haberi: Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi çarşıda ve cami önlerinde dilenenlere yönelik çalışma başlattı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi çarşıda ve cami önlerinde dilenenlere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetimlerde şehir dışından gelerek, çarşı merkezi ve cami önlerinde dilenen ve zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalışan 10 kişi yakalanarak Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilenciler, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kabahatler kanununa göre işlem yapıldıktan sonra geldikleri yerlere gönderildi. - BİLECİK

Son Dakika | Bilecik'te bayram öncesi dilenci operasyonu
Son Dakika | Bilecik'te bayram öncesi dilenci operasyonu
Son Dakika | Bilecik'te bayram öncesi dilenci operasyonu

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Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Bilecik, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Bilecik'te bayram öncesi dilenci operasyonu - Son Dakika


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