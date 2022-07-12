Son dakika... Düğünde başlayan hastanede devam eden kavgayla ilgili hastaneden açıklama - Son Dakika
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Son dakika... Düğünde başlayan hastanede devam eden kavgayla ilgili hastaneden açıklama

12.07.2022 22:46
Son dakika... Düğünde başlayan hastanede devam eden kavgayla ilgili hastaneden açıklama

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da düğünde başlayan kavganın hastanede devam ettiği olayla alakalı hastaneden açıklama yapıldı.

Adana'da düğünde başlayan kavganın hastanede devam ettiği olayla alakalı hastaneden açıklama yapıldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde ilimiz Sarıçam ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada yaralanan kişiler tedavi için hastanemize getirilmişler, yaralı yakınları hastane bahçesinde karşılaşınca tekrar kavgaya tutuşmuşlardır. Taraflar güvenlik güçlerince dağıtılmış hastane bahçesinde ve civarında bu gruptan kimse kalmamıştır. Olay tamamen iki grubun kendi arasındaki tartışma ve kavgasından ibarettir. Hastane hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Çukurova Üniversitesi, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika... Düğünde başlayan hastanede devam eden kavgayla ilgili hastaneden açıklama - Son Dakika

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