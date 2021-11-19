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Son Dakika | Gençlere yöresel ürünler tanıtılıyor - Son Dakika

Son Dakika | Gençlere yöresel ürünler tanıtılıyor

19.11.2021 13:06
Son Dakika | Gençlere yöresel ürünler tanıtılıyor

Son dakika haberlerine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Gençlik Festivali (Tam Bana Göre Festivali) alanında kurduğu "Zahire Evi" standı ile kentin yöresel lezzetleri ve ürünlerini gençlere tanıtıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Gençlik Festivali (Tam Bana Göre Festivali) alanında kurduğu "Zahire Evi" standı ile kentin yöresel lezzetleri ve ürünlerini gençlere tanıtıyor.

2015 yılında UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen Gaziantep, mutfağı'nın unutulmaya yüz tutmuş tatlarını yeniden tanıtmak ve üretmek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve kadın istihdamını hedefleyen "Zahire Evi", Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen gençlik festivalinde gençlerin ağızlarında eşsiz bir tat bırakıyor. 140 yöresel ürünün sergilendiği stantta, ziyaretçilere hem ürünlerin yapım aşaması anlatılıyor hem de tatlara bakma imkanı sunuluyor. Festival boyunca ziyaretçilerini bekleyen Zahire Evi, el yapımı ürünleri ile lezzet tutkunlarını bekliyor.

Gençler en çok salça ve Antep fıstığını merak ediyor

Gençleri ağırlayan Zahire Evi, ünü şehir sınırlarını açmış yöresel ürünleri merak edenlerin uğrak mekanı oldu. Ziyaretçiler stantta en çok acı ve tatlı salçanın yapımını merak ederken, Antep fıstığı hakkında sorular sordu. Öte yandan sumak ve haylan kabağı reçeli en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı. 5 yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Gazibel A.Ş tarafından kurulan Zahire Evi, yöresel Gaziantep ürünlerinin tüm Türkiye'ye gönderilmesi amacıyla kuruldu. Ürünlerin üretimini doğallık ve saflık kalite politikası ile yapıldığı Zahire Evi'nde baharatlardan reçel çeşitlerine, kurutmalıklardan salçalara kadar 230'a yakın lezzet hazırlanıyor. Türkiye'deki müşterilerinden oldukça rağbet gören kadınların, anane usulü tariflerle hazırladığı ürünler, Almanya, Belçika gibi Avrupa ülkelerine satılıyor. Ayrıca Zahire Evi, ""zahire-evi.com" internet sitesi üzerinden satış gerçekleştiriyor. - GAZİANTEP

Son Dakika | Gençlere yöresel ürünler tanıtılıyor
Son Dakika | Gençlere yöresel ürünler tanıtılıyor
Son Dakika | Gençlere yöresel ürünler tanıtılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Festivali, Gastronomi, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Gençlere yöresel ürünler tanıtılıyor - Son Dakika


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