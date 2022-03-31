Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Tatar, 'fetih yolculuğunda' - Son Dakika
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Tatar, 'fetih yolculuğunda'

31.03.2022 18:02

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Tatar, 'fetih yolculuğunda' Tatar: "Bursa'nın Tarihimizdeki Önemini Bir Kez Daha Anladım" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmangazi Belediyesi'nin gurur abidesi eserlerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 'fetih yolculuğunda'

Tatar: " Bursa'nın Tarihimizdeki Önemini Bir Kez Daha Anladım"

BURSA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmangazi Belediyesi'nin gurur abidesi eserlerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Müzeyi gezerken kendisini Bursa'nın fethedildiği 6 Nisan 1326 gününde gibi hissettiğini ifade eden Tatar, Fetih Müzesi'nin gelecek nesiller için çok güzel bir armağan olduğunu söyledi.

Bursa'nın, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilmesi dolayısıyla düzenlenen açılış törenine katılmak için kente gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa'nın beylikten cihan devletine giden tarihsel yolculuğunun anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de gezdi. Programından dolayı şehir dışında bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a vekaleten Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez ve Bülent Hamdi Cingil, Cumhurbaşkanı Tatar'ı karşılayarak müzenin mimari ve teknik özellikleri hakkında bilgiler verdi. Yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi'nin 42 metrelik kubbe açıklığıyla dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğu bilgisi kendisine aktarılan Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği tabloların yer aldığı sergi salonunu da gezdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 boyutlu panoramik resmin olduğu kubbe bölümüne çıktığında ise şaşkınlık yaşadı. Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi dikkatlice inceleyen Tatar, fetih gününün 3 boyutlu canlandırıldığı panoramik resmi hayranlıkla inceledi. Tatar, müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı'nın ilk akçesinden de bastı. Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, ziyaretin anısına Cumhurbaşkanı Tatar'a Osman Gazi'nin tahta oturması tasvir edilen bir biblo hediye etti.

"Gelecek nesiller için çok önemli bir armağan"

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nden çok etkilendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Bursa'nın tarihi, Osmanlının bu kenti nasıl fethettiği tüm detaylarıyla canlandırılmış. Kendimi, sanki o günü yaşıyor gibi hissettim. Osmanlının ilk başkenti Bursa'nın tarihimiz açısından ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha anladım. Bu eser, gelecek nesiller çok güzel bir armağan olmuş. Böyle bir eseri ortaya çıkarmak kolay değil. Burada çok fazla detay var. Tüm bunları bir araya getirenler çok önemli bir iş başarmışlar; kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Bursa'nın Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinden dolayı düzenlenen etkinliklere katılmak için kente geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Türk dünyasından gelen diğer misafirlerle birlikte Bursa'ya bir kez daha hayran kaldık. Bursa, önümüzdeki yıllarda turizm alanında da çok ciddi faaliyetler içerisinde olacaktır. Fetih Müzesi de turizm alanında kente önemli bir katkı sağlayacaktır. Bursa'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Ben buradan bu eserin yapımında emeği olan, başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Tatar, 'fetih yolculuğunda'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Tatar, 'fetih yolculuğunda'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Tatar, 'fetih yolculuğunda'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Tatar, 'fetih yolculuğunda'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Tatar, 'fetih yolculuğunda'

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Tatar, 'fetih yolculuğunda' - Son Dakika


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