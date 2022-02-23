Son dakika haber: Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı

23.02.2022 00:57
Son dakika haber: Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı

Son dakika yerel haberi: Ermeniler tarafından 1992 yılında Azerbaycan'ın Hocalı kentinde gerçekleştirilen katliamda şehit olanlar, Iğdır'ın Melekli kasabasında düzenlenen törenle anıldı.

Ermeniler tarafından 1992 yılında Azerbaycan'ın Hocalı kentinde gerçekleştirilen katliamda şehit olanlar, Iğdır'ın Melekli kasabasında düzenlenen törenle anıldı.

Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği tarafından hazırlanan program Iğdır Melekli kasabası AŞ evinde gerçekleştirildi. Düzenlenen anma programı şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı okunması ile Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Serdar Ünsal yaptığı açıklamada, "Bundan 30 yıl önce 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Rus birlikleri ile birlikte Ermeniler Dağlık Karabağ'ın bir kasabası olan Hocalı şehrine saldırarak 700'den fazla insanı şehit etmiş yüzlerce insanı esir almıştır. Bir Türk yurdu olan Erivan'da yaşayan Azerbaycan Türklerini de evlerini bıraktırarak terk ettirmiştir. Binlerce Azerbaycan Türk'ü evini barkını bırakarak kaçkın duruma düşmüştür" dedi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı - Son Dakika


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