Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu

25.04.2022 18:09

Son dakika yerel haberi... Van'da bir evde çıkan yangın korkuttuVAN Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu

VAN Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi 1001 Sokakta meydana geldi. Akdamar Sitesi 4. katta ikamet eden Hakan Şavur'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşular hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesine ait ekipler, yangını kontrol altına aldı. Evde kimsenin olmayışı bir faciayı önlerken, çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu

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Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu Van'da trafik kazası: 1 yaralı Van'da trafik kazası: 1 yaralı

İpekyolu, Yangın, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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