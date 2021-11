Son dakika haberi: "Azim ve kararlılığınız karşılıksız kalmayacak" - Son Dakika

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, "Kent ekonomisinin bel kemiği olan OSB bünyesindeki tüm firmalarımız ve üreticilerimizle gurur duyuyoruz. Onların gösterdiği azim karşılıksız kalmayacaktır" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver ile bir araya geldi. OSB ve DAİB'in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Milletvekili Taşkesenlioğlu, "Güzide kurumlarımızın her geçen gün gelişip büyümesini heyecanla takip ediyoruz. Özellikle üretim noktasında OSB'nin gösterdiği gayret kent ekonomisinin ivme kazanmasında büyük rol oynuyor. Bu noktada özverili çalışmalara imza atan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Beyi kutluyorum. Milletvekilleri olarak her zaman tüm üreticilerimizin yanındayız ve her biriyle ayrı gurur duyuyoruz. Onların üretim noktasında gösterdikleri bu azim ve kararlılık karşılıksız kalmayacaktır" diye konuştu.

Başkan Murat Urkuç ise 6'ncı Bölge Teşvikleri konusunda ciddi gayretleri olan Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban'a teşekkür etti. Daha sonra OSB bünyesindeki işletmeleri gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Taşkesenlioğlu Ban, firma yöneticilerinin taleplerini not aldı. Bu arada Özel OSB Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret eden Taşkesenlioğlu Ban, öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM