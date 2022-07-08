Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal 6. Ana Jet Üssü Tuğgenaral Hava Pilot Albay Selahattin Akalp, Belediye Başkan Vekili Fatma Salı Sibel Karabacakoğlu, ilçe şehitliğindeki mezarlara karanfil bıraktı. Protokol, şehit yakınlarına tekrar başsağlığı diledi. Ziyarette tüm şehitlerin anısına Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Duaların ardından şehitliklerin mezarları tek tek dolaşıldı ve karanfiller bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Son dakika haberi | Bandırma'da Şehitlik Ziyareti - Son Dakika

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