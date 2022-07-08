Son dakika haberi | Bandırma'da Şehitlik Ziyareti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bandırma'da Şehitlik Ziyareti

08.07.2022 16:16
Son dakika haberi | Bandırma'da Şehitlik Ziyareti

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle ilçe şehitliği ziyaret edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle ilçe şehitliği ziyaret edildi.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal 6. Ana Jet Üssü Tuğgenaral Hava Pilot Albay Selahattin Akalp, Belediye Başkan Vekili Fatma Salı Sibel Karabacakoğlu, ilçe şehitliğindeki mezarlara karanfil bıraktı. Protokol, şehit yakınlarına tekrar başsağlığı diledi. Ziyarette tüm şehitlerin anısına Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Duaların ardından şehitliklerin mezarları tek tek dolaşıldı ve karanfiller bırakıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Balıkesir, Pilot, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Bandırma'da Şehitlik Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bandırma'da Şehitlik Ziyareti - Son Dakika
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