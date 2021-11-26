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Son dakika haberi: Belediye'den Dağbelen'e nefes aldıran yatırım - Son Dakika

Son dakika haberi: Belediye'den Dağbelen'e nefes aldıran yatırım

26.11.2021 10:30

Son dakika yerel haberi: Belediye'den Dağbelen'e nefes aldıran yatırım Bodrum Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik yürüttüğü projeler çerçevesinde, Dağbelen Mahallesi'ne içerisinde basketbol oyun sahası, çocuk oyun parkı, spor aletleri, piknik alanı ve çevre düzenlemesinden oluşan...

Belediye'den Dağbelen'e nefes aldıran yatırım

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik yürüttüğü projeler çerçevesinde, Dağbelen Mahallesi'ne içerisinde basketbol oyun sahası, çocuk oyun parkı, spor aletleri, piknik alanı ve çevre düzenlemesinden oluşan kompleksi tamamlayarak hizmete açtı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, Dağbelen Mahallesi'nde hayata geçirdiği proje ile mahalleli nefes alacağı bir meydana kavuştu. Dağbelen Mahallesi meydanında içerisinde basketbol oyun sahası, çocuk oyun parkı, spor aletleri, piknik alanı ve çevre düzenlemesinden oluşan kompleksin yapımı tamamlandı.

Meydan Projesi kapsamında hizmete giren basketbol sahası, oyun parkı ve mahalle sakinlerinin dinleneceği, çocukları ile vakit geçirebileceği piknik alanı ile bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Başkan Aras çocukların talebine kayıtsız kalmadı

Geçtiğimiz yıl Dağbelen Mahallesi'ne yaptığı ziyarette çocukların oyun sahası ve oyun parkı talebine kayıtsız kalmayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilgili birimlere verdiği talimatların ardından takipçisi olduğu projenin hızla tamamlanmasını sağladı. 700 nüfuslu Dağbelen Mahallesi'nde projenin tamamlanmasıyla birlikte çocuklar basketbol sahası ve oyun alanına kavuştu.

Başkandan yeni yatırım müjdeleri

Başkan Aras, hizmete giren basketbol sahası ve çocuk oyun parkının ardından, önümüzdeki süreçte Dağbelen'e; kütüphane, yeni pazar yeri ve tarihi binaların restorasyonu ile ilgili çalışmaları da en kısa sürede başlatacakları müjdesini verdi.

İki bin yıllık dut ağacı korundu

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Çağla Turhan ise, proje ile ilgili yaptığı açıklamada Dağbelen'de sosyal alanlarının kısıtlı olduğunu belirterek, bu yıl yapım işleri kapsamında hayata geçirilen parklardan birinin de Dağbelen Mahallesi'ne olduğunu kaydetti. Mahalle muhtarı Volkan Kara, mahalle sakinleri ve özellikle çocukların talebi ile güzel bir park yaptıklarını kaydeden Müdür Turhan şu bilgileri verdi "İki bin metre bir alan içerisinde asırlık bir dut ağacı da vardı, onu da değerlendirdik. Dut ağacının altına piknik masaları ilave ettik. Yaz ve bahar günlerinde halkın rahatça oturacağı sosyalleşeceği alanlar koyduk. Çocuk oyun gurupları ilave ettik. Burada yavrularımızdan bir tanesi, basketbol sahası istiyordu başkanımızdan talepte bulunmuş, çocuklarımızın bu taleplerini gerçekleştirdik. Banklar yerleştirdik. Biz de yine dut ağacı, jakaranda, çalı mine yine bizim bölgemizde çok kullandığımız türlerden begonvil, lavanta bunlar bizim yöremizin yoğun bitkisi örtüsü, burada susuzluğa, kuraklığa daha dayanıklı olduğu için bunları kullandık. Önümüzdeki yıllarda daha başka parklarımızı da ilave edeceğiz. Yine bu kapsamında Karaova'da, Mumcular'da iki adet, Turgutreis'te ve Yakaköy'de oyun parklarımızı hizmete açtık."

Küçükten büyüğe herkes mutlu

Dağbelen Mahalle Muhtarı Volkan Kara da, belediyenin yapımını gerçekleştirdiği yaşam alanından bölgede yaşayan tüm vatandaşların oldukça memnun olduğunu belirterek Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti. Başkan Aras'ın mahalleye gelerek eksikleri yerinde gördüğünü ve sorunlarını yakından dinlediğine işaret eden Muhtar Kara "Sorunlarımızı tespit eden Başkanımız Sayın Ahmet Aras, mahallemize güzel bir park yaptı. Diğer kazanımları için de kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Park Bahçeler Müdürlüğü'müze de teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir proje hazırladılar. Hem çocuklar mutlu oldu, hem de yapılan oturma yerleri ile büyüklerimiz de burada öğleden sonraları geliyorlar çayını, kahvesini getiren oluyor. Burada oturup muhabbet ediyorlar. Bu şekilde çok güzel bir çalışma oldu" diye konuştu.

Çocuklar evden çıkmaya başladı

Dağbelen'de yaşayan çocuklardan 12 yaşındaki Melik Parlak "Başkan Aras'a çok teşekkür ediyoruz" diyerek şunları söyledi; "Başkanımdan geçen sene bir park ve futbol sahası istemiştim. Bize kısa sürede park ve bir basketbol oyun sahası yaptı. Park yapılmadan önce hep evdeydim. Hiç dışarı çıkmak istemiyordum. Yapıldıktan sonra her günümü burada geçiriyorum. Basketbol ve futbol oynuyoruz. Çok teşekkür ederiz"

13 yaşındaki Soner Eraslan ise böyle güzel bir yer yaptıkları için Bodrum Belediyesi'ne teşekkür ederek, tüm çocukların birlikte oyun oynayacakları bir alana kavuştukları için memnun ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Son dakika haberi: Belediye'den Dağbelen'e nefes aldıran yatırım
Son dakika haberi: Belediye'den Dağbelen'e nefes aldıran yatırım
Son dakika haberi: Belediye'den Dağbelen'e nefes aldıran yatırım
Son dakika haberi: Belediye'den Dağbelen'e nefes aldıran yatırım

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Belediye'den Dağbelen'e nefes aldıran yatırım - Son Dakika


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